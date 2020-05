Im Gastkommentar fordern Community-Building-Strategin Clara Gallistl und Regisseurin Sara Ostertag eine umfassende Zusammenarbeit zwischen Institutionen und freien Kunstschaffenden, grundlegende Änderungen der Förderstruktur und nachhaltige Wertschätzung des Kulturbereichs.

"Wir wissen, wer wir sind, aber wir wissen nicht, wer wir sein können" – diese Frage stellen sich Hamlet und der Covid-19-gebeutelte Kunst- und Kultursektor gleichermaßen. Allerorts wird nach mehr Geld, nach Heftpflastern gerufen. Doch wir wollen auch davon träumen, was jetzt möglich werden könnte: ein nachhaltiges System der Zusammenarbeit zwischen den kulturellen Institutionen und freien Künstlerinnen und Künstlern.

Bessere Rahmenbedingungen

Die Kulturpolitik der "Kulturnation Österreich", die – wie sie immer wieder betont – ein so relevantes wirtschaftliches Tourismuskapital verwaltet, hat jetzt die Chance, viele vergangene Fehler gutzumachen. Es ist jetzt an der Zeit, einfach zugängliche Rahmenbedingungen für die solidarische Zusammenarbeit zwischen Institutionen und freien Theaterschaffenden zu erstellen. In Bayern wird den Künstlerinnen und Künstlern ein Grundeinkommen von 1000 Euro pro Monat zugewiesen – allerdings nur für maximal drei Monate. Und danach? Sind die Kunstschaffenden wieder auf sich allein gestellt, wie Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer anderer Branchen.

"It is like it is" nennt Dennis Josef Meseg eine Corona-Kunstinstallation, die auf den Stillstand in der Gesellschaft hinweist. Foto: Imago / Future Image / Christoph Hardt

Worüber jetzt nachgedacht werden sollte, sind die Potenziale, die in Zusammenarbeit zwischen Institutionen und freien Kunstschaffenden liegen. So könnte beispielsweise der ORF in seiner TVThek einen Streamingbereich für österreichische Theaterproduktionen oder Konzerte einrichten. Damit müssten Kulturinstitutionen nicht auf Youtube zurückgreifen, kleine Bühnen würden Ressourcen sparen, weil man sich nicht mit technischen Details auseinandersetzen müsste, und die ganze Branche könnte ihr Publikum bündeln und gleichzeitig ihr Programm Kulturinteressierten vorstellen. Zusammenarbeit würde es ermöglichen, Ressourcen miteinander zu teilen. Das National Theater London etwa bietet seine Online-Reichweite nun auch kleinen Theatern an und streamt ein Stück der Mittelbühne YoungVic.



Eine innovative Verbesserung des österreichischen Kunst- und Kultursystems könnte zu nachhaltigen Allianzen, einer besseren Förderstruktur und einer echten Wertschätzung führen.