2019 schaute die Welt auf die Klimakrise, 2020 rückt sie wegen der Pandemie in den Hintergrund. Die Klimabewegung will sie wieder ins Gespräch bringen

Momentan rauchen viele Schlote zwar nur auf Sparflamme. Ein nachhaltiges Klimaschutzprogramm sind Lockdowns aber nicht. Foto: imago images/Jannis Große

Fabriken stehen still, Flugzeuge bleiben am Boden, und statt im Stau stecken Arbeitnehmer nun in Videokonferenzen. Ist das nicht ein Gewinn für das Weltklima? "Eine wirkliche Klimawende muss langfristig und demokratisch passieren und nicht durch einen Lockdown", sagt Katharina Rogenhofer. Sie ist Sprecherin des Klima-Volksbegehrens und hat Fridays for Future in Wien mitgegründet.

Im Podcast spricht sie über Aktivismus in der Krise, über Alternativen zum BIP und darüber, wie die Klimabewegung in Zeiten von Corona ihr Thema wieder zurück in den Diskurs bringen will. (red, 15.5.2020)