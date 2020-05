Die Albertina in Wien öffnet erst wieder am 27.Mai. Foto: Der Standard

Wien – Am heutigen Freitag dürfen Museen in ganz Österreich nach genau zwei Monaten im Shutdown unter Sicherheitsauflagen wieder aufsperren. In Wien sind etwa das Untere Belvedere und das Schloss Schönbrunn dabei, in Niederösterreich öffnet das Schloss Hof wieder für Besucher. Zahlreiche Salzburger Museen wie die Neue Residenz folgen erst am Samstag, in den kommenden Tagen und Wochen öffnen weitere. Zu den von der Regierung verordneten Spielregeln für die Wiederöffnung zählen zehn Quadratmeter pro Besucher sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Auch Kunstvermittlungsprogramme sind wieder möglich, aber auf zehn Personen beschränkt. Zudem öffnen Tiergärten, private Archive oder Bibliotheken – wenn auch ohne die Lesesäle – wieder ihre Pforten.

Von den Lockerungen ausgenommen sind Bühnen und Musikhäuser: Die Veranstalter der größeren und kleineren Sommerfestivals sowie Theater-, Oper- und Konzerthäuser urgieren seit Wochen Regelungen, unter denen Proben- und Vorstellungsbetrieb künftig erlaubt ist. Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek war deswegen zuletzt immer stärker in Kritik geraten. (red, APA, 15.5.2020)