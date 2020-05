Seit heute wird wieder serviert. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Die Sehnsucht nach der Kaffeehauskultur zeigte sich in Wien gleich am ersten Tag der Gastro-Öffnung. Seit diesem Freitag dürfen Restaurants, Gasthäuser und Cafés wieder Gäste empfangen – und diese bleiben nicht aus. In einem kleinen italienischen Bistro in der Mariahilfer Straße in Wien ist vor 9 Uhr schon viel los. Im Innenraum schlürfen erste Gäste – mit Abstand – ihren Kaffee. Und auch der überdachte Gastgarten ist trotz des schlechten Wetters gut besucht.

"Wir wohnen darüber", begründet eine junge Frau den frühen Besuch in ihrem Stammlokal. Sie habe der Wiederöffnung zwar nicht entgegengefiebert, ein Caffè Latte außerhalb der eigenen vier Wände sei aber eine "nette Abwechslung", wie sie sagt. In den Innenraum des Lokals möchte die Frau nicht unbedingt gehen, sie will auch weiter Räume mit vielen Menschen meiden. "Da will ich lieber draußen sitzen." Sie habe sich vor dem Lokalbesuch jedenfalls über die neuen Regeln informiert. Zu dem Kellner, der selbst aufgrund des großen Ansturms keine Zeit für ein Gespräch hat, muss die Frau und ihre Begleitung jedenfalls nichts sagen. Auch nach vielen Wochen weiß der Ober noch immer, was die Stammgäste morgens trinken.

Viele Gäste und Reservierungen

Ein paar Häuser weiter ist auch schon viel los. Im Café Freiraum sind viele Tische im Erdgeschoß bereits belegt oder mit einer Reservierung versehen. Am Eingang werden Gäste von einer Angestellten mit Plexiglas-Gesichtsschutz begrüßt und zu einem Tisch gebracht. Während der Weg bis zum Sitzplatz mit Mund-Nasen-Schutz absolviert werden muss, dürfen Gäste die Gesichtsbedeckung am Tisch entfernen. Auch beim Gang auf das WC müssen keine Masken getragen werden – das wissen eindeutig noch nicht alle Gäste. Anders sieht es für das Personal aus, das den ganzen Tag Nase und Mund bedecken muss.

Dem Eigentümer des Cafés, Christoph Wagner, steht Erschöpfung und Erleichterung gleichermaßen ins Gesicht geschrieben. "Es war extrem viel Arbeit in den letzten sechs Wochen." Zu Beginn des Lockdowns mussten Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und verderbliche Ware verschenkt oder entsorgt werden. Auch seither stand der Unternehmer nicht still. Das gesamte Lokal wurden renoviert, Plexiglasscheiben montiert, die Karte erneuert und Mitarbeiter weitergebildet. Wagner hat die ganze Nacht durchgearbeitet, um die letzten Vorbereitungen für die Wiederöffnung zu treffen, wie er erzählt. "Wir sind alle wahnsinnig müde, aber die Freude überwiegt."

Fieber messen auf freiwilliger Basis

Wie sich das Geschäft in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird, traut sich der Café-Eigentümer noch nicht einzuschätzen. Das Lokal habe daher auch noch nicht alle Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückgeholt. Jene, die nun wieder im Lokal arbeiten, sollen vor Dienstbeginn Fieber messen – jedoch auf freiwilliger Basis. Das soll mehr Sicherheit für Angestellte und Gäste schaffen, erklärt Wagner. Im Café kann man zudem über einen QR-Code kontaktlos bestellen und bezahlen. Das geschehe allerdings nur auf Kundenwunsch, sagt der Gastronom. Für ihn stehe der Kontakt mit seinen Gästen im Vordergrund, daran würde auch Corona nichts ändern.

Für das Vorgehen der Regierung zeigt sich Wagner weitgehend verständnisvoll, die Kommunikation der neuen Regelungen hält er allerdings für verspätet. "Man hätte Dinge früher kommunizieren können." Gemeint ist damit etwa, wann Gäste einen Mundschutz tragen müssen und wann nicht. Eine Liste mit Regeln will man den Kunden jedenfalls nicht vorlegen, sagt Wagner: "Wir wollen eine Oase der Normalität sein."

Sehnsucht nach Gästen und Würstelstand

Sie habe schon große Sehnsucht nach ihren Stammgästen gehabt, berichtet unterdessen eine Verkäuferin in einem Würstelstand im sechsten Wiener Gemeindebezirk. Seit 26 Jahren würde sie tagein, tagaus Kaisekrainer und Co. verkaufen, die zweimonatige Zwangspause sei hart für sie gewesen. "Ich fliege im siebten Himmel", sagt die strahlende Verkäuferin. Sie sei nach wie vor in Kurzarbeit, am liebsten würde sie aber jeden Tag wieder in die Arbeit kommen. Zwar sei ihr noch nicht ganz klar, wie die Abstandsregeln am Tresen auszusehen haben, aber ein paar Kunden könnten schon gleichzeitig am Stand schnabulieren, meint sie.

Neu ist für die Dame jedenfalls die verkürzte Öffnungszeit. Statt bis fünf Uhr morgens, steht sie nur mehr bis 23 Uhr in dem kleinen Stand. Hygienebestimmungen hätte es auch vorher schon gegeben, so gesehen hätte sich nicht viel verändert, sagt die Verkäuferin. Ungewohnt sei jedoch der Nasen-Mund-Schutz, diesen würde sie am liebsten schon bald wieder loswerden. Vor allem wenn der Grill läuft, sei das Stück Stoff im Gesicht schlicht zu heiß.

Freude über Wiedereröffnung

Auch im Café Europa im siebten Bezirk ist die Freude über die Wiedereröffnung groß. Es war das erste Mal in der 36-jähriges Betriebsgeschichte, dass das Lokal länger als 24 Stunden geschlossen hatte, erzählt Geschäftsführer Aaron Friesz. "Wir haben die Zeit genutzt um zu renovieren, das Café neu zu überdenken." Das mit den Richtlinien sei "ein Findungsprozess", sagt Friesz. Wie gut die Regelungen schließlich funktionieren, würde in erster Linie mit ausreichender Kommunikation zwischen Gästen und Personal zu tun haben.

In den Räumlichkeiten wurden einige Barstühle entfernt, die Tische um gut ein Drittel reduziert und einen Meter auseinandergestellt. Auch im Europa tragen die Angestellten Gesichtsschutz, viele Stammgäste schlürfen schon vormittags einen ersten Kaffee. Die Corona-Krise werde das Lokal sicher noch länger begleiten, glaubt Friesz. Nichtsdestotrotz dominiert hier, wie auch bei anderen Wirten in der Wiener Innenstadt, die Freude über die Neustart. (Nora Laufer, 15.5.2020)