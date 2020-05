Effektiv die Server abgefackelt: GTA V. Grafik: Rockstar

Was gestern nachmittag bloß ein Gerücht war, bestätigte sich wenige Stunden später: Epic Games verschenkt derzeit den Spielehit Grand Theft Auto V über seinen Online-Store. Mit dem Ansturm, den diese Ankündigung auslösen sollte, hatte der Betreiber aber nicht gerechnet.

Ansturm

Bereits wenige Minuten nach dem Start der Gratisaktion war der Epic Games Store nicht mehr zu erreichen. Die Server waren unter der Last des Nutzeransturms zusammengebrochen. Erst mehr als acht Stunden später bekam Epic Games die Situation langsam in den Griff. Seitdem ist die Online-Plattform wieder erreichbar.

Epic verschenkt über seinen Store immer wieder Spiele, um damit neue Kunden für seine Plattform zu gewinnen. Mit GTA V ist dem Unternehmen aber nun ein besonderer Coup gelungen, zumal es hier auch gleich die Premium Edition gibt, die neben der GTA V Story auch GTA Online und sämtliche Upgrades und Erweiterungspakete beinhaltet.

Andere Probleme

Parallel zum Online-Store waren übrigens auch andere Epic-Dienste von Problemen geplagt. So bestätigte der Hersteller auch Probleme bei "Fortnite" und "Battle Breakers". Ob es hier einen Zusammenhang gibt, ist allerdings unklar. Üblicherweise werden solche Systeme strikt getrennt betrieben. Es könnte aber natürlich sein, dass Epic Rechenressourcen in Richtung seines Game Stores verschoben hat, um dort die Probleme in den Griff zu kriegen, und dabei über das Ziel hinausgeschossen ist, und so wieder Schwierigkeiten für seine anderen Plattformen ausgelöst hat.

Wer das GTA-V-Angebot in Anspruch nehmen will, muss aber ohnehin nicht sofort in Richtung Epic Games Store losstürmen. Die Aktion läuft nämlich noch bis 21. Mai. Voraussetzung dafür ist, dass man einen Account in dem Store hat, und für diesen wird mittlerweile aus Sicherheitsgründen auch Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtend vorgeschrieben. (red, 15.05.2020)