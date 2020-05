"Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour will unabhängige Designer fördern. Durch die Corona-Pandemie sind auch in der Modebranche die Umsätze eingebrochen

Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour unterstützt Designer durch eine Kooperation mit Amazon. Foto: EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Die Verkaufsplattform Amazon und die "Vogue" gehen eine Kooperation ein: Unter der Marke A Common Threads: Vogue x Amazon Fashion wollen "Vogue", Amazon und der Council of Fashion Designers of America (CFDA) unabhängige Designer wie Batsheva, Chloe Gosselin, Derek Lam 10 Crosby, Jonathan Cohen, Tabitha Simmons, Alejandra Alonso Rojas und Victor Glemaud unterstützen. Durch die Corona-Pandemie sind auch in der Modebranche die Umsätze eingebrochen. Das digitale Angebot soll die Verluste abfedern.

Covid-19 habe eine "beispiellose Zeit finanzieller Belastung und wirtschaftlicher Unsicherheit für die Modeindustrie geschaffen", teilt die "Vogue" mit. "Millionen von Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, und die Einzelhändler haben es schwer (wie die Konkursanmeldungen von J.Crew und Neiman Marcus zeigen)." "Vogue" und der CFDA reagierten erstmals im April auf die Krise, indem sie die Fundraising-Initiative "A Common Thread" zur Unterstützung der von der Covid-19-Pandemie Betroffenen in der Branche ins Leben riefen. Damit sollten kleine und mittlere US-Modeunternehmen mit Zuschüssen unterstützt werden.

Shoppen beim Designer

Davon inspiriert gehen Vogue, CFDA und Amazon einen Schritt weiter: Über Vogue x Amazon Fashion können Konsumenten direkt beim Designer online shoppen. Zusätzlich zur Unterstützung bei der Einrichtung des Shops habe Amazon 500.000 Dollar an "A Common Threads" gespendet.

"Ich freue mich sehr, diese Partnerschaft anzukündigen, und möchte Amazon Fashion nicht nur für die großzügige Unterstützung von A Common Threads danken, sondern auch dafür, dass sie ihre Ressourcen so schnell zur Verfügung gestellt hat, um von der Pandemie betroffenen amerikanischen Designern zu helfen", sagt Vogue-Chefredakterin und Modeikone Anna Wintour. "Es gibt zwar keine einfache Lösung für unsere Branche, die so hart getroffen wurde, aber ich glaube, dass dies ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung ist.

Die erste Tranche ist auf Amazon bereits online, weitere Designer werden in den kommenden Wochen und Monaten folgen, kündigt das Unternehmen auf seiner Homepage an. (red, 15.5.2020)