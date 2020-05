"Financial Times": Gespräche mit Interessenten – Bewertung von Openreach wird von Analysten auf rund 20 Milliarden Pfung geschätzt

Der größte britische Telekomkonzern will sich einem Medienbericht zufolge von einem milliardenschweren Anteil an seinem Netzwerk Openreach trennen. BT führe derzeit Gespräche mit Interessenten, schreibt die "Financial Times" unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen.

Zu den Interessenten für die BT-Tochter zähle auch ein Staatsfonds. Die Bewertung von Openreach wird von Analysten auf rund 20 Milliarden britische Pfund (22,6 Mrd. Euro) geschätzt. BT lehnte eine Stellungnahme ab. (APA, 15.5. 2020)