Beatrice Körmer, Miss Vienna 2019/20, lebt nicht nur mit ihrem Freund und Manager im ersten Wiener Gemeindebezirk, sondern hat meist einmal im Jahr auch noch flauschige Untermieter.

"Ich bin in der glücklichen Lage, mitten im ersten Bezirk wohnen zu dürfen. Seit knapp zwei Jahren lebe ich hier mit meinem Freund und Manager auf rund 200 Quadratmetern. Er hat diese Wohnung schon vorher bewohnt, und es hat sich relativ rasch ergeben, hier einzuziehen. Es ist super, weil ich auch meinen "eigenen" Bereich habe. Ich glaube, das ist in Beziehungen sehr wichtig.

Beatrice Körmer hat mit zwei Terrassen und einem Balkon meist die Qual der Wahl. Foto: Lisi Specht

Ich habe Platz für meinen Schrankraum und auch mein eigenes Badezimmer. Außerdem ist hier genug Platz für meine Schuhe. Aufgrund meines Berufes kombiniere ich sehr gerne verschiedene Schuhe mit verschiedenen Outfits, und ich glaube, jede Frau hat gerne viele Schuhe.

Davor habe ich bei meinen Eltern in Seyring gewohnt, das ist nah bei Wien und hat doch eher den ländlichen Charakter. Wir haben dort einen schönen großen Garten mit Pool, verbringen immer noch viel Zeit dort und freuen uns auf die Wochenenden, wenn wir meine Familie besuchen. Dort wohnen inzwischen drei Generationen unter einem Dach.

Beatrice Körmer hat Platz für die Schuhe und ein eigenes Bad. Fotos: Lisi Specht

Das ist es auch, was für mich Wohnen bedeutet, sich geborgen und wohlzufühlen. Und das mit Menschen, die man gerne um sich hat.

In der Wiener Wohnung haben wir einen Balkon und zwei kleine Terrassen, eine davon teilen wir im Moment mit einer siebenköpfigen Entenfamilie, die Babys sind gerade frisch geschlüpft. Mein Freund hat mir gesagt, dass die Entenmama jedes Jahr wiederkommt und sich hier wohlfühlt. Wir haben die kleine Entenfamilie gerade von der Tierrettung in den Stadtpark bringen lassen, ich glaube, dort fühlen sie sich wohler. Wir haben ihr aber gerne unsere liebste Terrasse zur Verfügung gestellt, damit sie in Ruhe brüten konnte. Ich hoffe, wir sehen sie nächstes Jahr wieder. Mir ist es auch wichtig, meine Freunde um mich zu haben und Einladungen zu verteilen – deshalb gefällt mir unser großes Wohnzimmer am besten. Es ist der Ort, wo alle zusammenkommen, wo wir Partys machen und auch Charity-Veranstaltungen abhalten. Es ist alles sehr hell gehalten, strahlend, und hat große Fenster, damit die Sonne auch bis in den hintersten Winkel kommt.

Der Balkon mit Blick über den_Graben ist Beatrice Körmers Lieblingsplatz im Sommer. Foto: Lisi Specht

Dort ist auch mein Lieblingsplatz im Sommer, man geht direkt vom Wohnzimmer auf den Balkon, der wiederum direkt auf den Graben schaut. Dort kann man wunderbar den ersten Kaffee in der Früh trinken und sich vor allem schon in der Früh sonnen, wenn es unten auf der Straße noch zu kalt dafür wäre. Im Winter ist es die riesige Couch, die genau davor steht. In die kann man sich reinkuscheln und im offenen Kamin auch ein Feuer anzünden. Darüber hängt ein Bild, das mir sehr am Herzen liegt – das hat mir meine Nachbarin gemalt in einer Zeit, in der es mir nicht so gutging. Ich habe jeden Tag Freude, wenn ich es anschauen kann. Es ist der bunte Blickfang in unserer sonst sehr hellen Wohnung.

Das Bild wurde von einer Nachbarin für sie gemalt. Fotos: Lisi Specht

Durch die tolle Lage mitten am Graben brauche ich eigentlich kein Auto, wir machen alles zu Fuß. Die meisten Events (zumindest bis vor Corona) spielen sich auch in der Innenstadt ab, das ist sehr praktisch.

Wien ist mein Lebensmittelpunkt, an den ich nach meinen Reisen immer gerne zurückkomme. Wenn man mich aber fragt, wo es mich noch hinziehen könnte: Miami oder Los Angeles – dort ist es wunderbar warm und immer was los! In Miami direkt am Strand wohnen, das hätte schon was. Aber davor möchte ich noch die Welt bereisen, sobald es wieder geht, und mir so viel wie möglich anschauen. Ich bin mir sicher, dass das dann auch unseren Wohnstil nachhaltig beeinflussen würde." (18.5.2020)