Spiel operiert wegen "The Last Of Us 2" etwas unter dem Radar – dabei ist das gezeigte Gameplay äußerst vielversprechend

Sony schickt in diesem Sommer gleich zwei Blockbuster ins Rennen. Einer davon ist "Ghost of Tsushima", ein Action-Adventure mit Stealth-Fokus. Foto: Sony

Während viele Augen auf The Last Of Us 2 gerichtet sind, bahnt sich mit Ghost of Tsushima ein potenzieller Hit an. Der PS4-Exklusivtitel erscheint am 17. Juli 2020, also knapp ein Monat nach dem Spiel von Naughty Dog. Blockbuster in einem derart ähnlichen Zeitfenster zu veröffentlichen, ist sehr ungewöhnlich. Allerdings wurde die gesamte Story von The Last Of Us 2 von Hackern ins Netz gestellt, wodurch Sony das Spiel herausgeben musste.

Worum es bei dem Spiel geht

Ghost of Tsushima wird von Sucker Punch Productions entwickelt und dürfte ein Action-Adventure mit Fokus auf Stealth-Elemente werden. Protagonist ist ein Samurai, der sich auf einem Rachefeldzug befindet. Er kämpft im Jahr 1274 während der Invasion der Mongolen auf der Insel Tsushima für die Unabhängigkeit Japans. Bei Ghost of Tsushima wird auf eine offene Spielewelt gesetzt – begleitet wird man auf seiner Reise von mehreren Gefährten.

Erforschen, kämpfen und bewundern

Rund 18 Minuten Gameplay hat Sucker Punch Productions nun veröffentlicht, um Gameplay zu dem anstehenden Spiel zu zeigen. Darunter etwa die Erkundung und auch das Kampfsystem. Die gezeigte offene Welt ist beeindruckend. Neben den Landschaften gibt es auch genug Orte zum Erforschen. Protagonist Jin kann ferner als Samurai oder Geist kämpfen. Die beiden Formen unterscheiden sich klar darin, wie gekämpft wird.

Sucker Punch hinter "Infamous"- und "Sly"-Serie

Die ersten Reaktionen zu dem Gezeigten fielen äußerst positiv aus. Sollten die rund 18 Minuten das gesamte Spiel widerspiegeln, dürfte Ghost of Tsushima wohl ein Hit werden. Sucker Punch Productions hat mit der Infamous- und Sly-Reihe bereits zwei Top-Spieleserien im Angebot. Das Studio gehört seit 2011 zu Sony und befindet sich in Washington. (dk, 15.5.2020)