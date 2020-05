Irmgard Griss und Corinna Milborn als "Datum"-Chefredakteurinnen. Dem ORF geht mit Jahresende das Programm aus, sagt Alexander Wrabetz. Den Filmschaffenden indes das Geld, man spricht von "russischem Roulette" am Set. Sebastian Kurz in Verteidigungsposition in der "ZiB 2". Und die GIS registriert steigende Abmeldungen in den Corona-Monaten – wir haben erste Zahlen. Vor dem Wochenende noch rasch der Etat-Medienüberblick:

Russisches Roulette am Set ORF geht zu Jahresende Programm aus, sagt Senderchef Wrabetz

Rundfunkgebühren in Corona-Zeiten Mehr als 18.000 Abmeldungen von der GIS allein im April

"Datum" bekommt monatlich neue Chefredaktion Irmgard Griss, Marc Elsberg, Corinna Milborn statt Stefan Apfl

Alles, nur keine Entschuldigung Sebastian Kurz zum Kleinwalsertal in der "ZiB 2"

"Wir widerrufen diese Behauptung als unwahr" "Kurier" nimmt Vorwürfe über leitende Staatsanwältin Nittel und SPÖ-Justiztreffen (noch einmal) zurück

"Menschenunwürdig" Laut Presserat verletzten Tatortbilder auf oe24.at Opfer von Gewalttat

"Abgeordnete lieber unbeobachtet" Reporter ohne Grenzen kritisiert Einschränkungen für Fotografen im Parlament

Show-Master auch von ORF 1 ORF-2-Manager Hofer als TV-Unterhaltungschef verlängert

Fundraising und Fashion-Portal Amazon und "Vogue" gründen gemeinsame Modeplattform als Corona-Maßnahme

Switchlist Corona-Geisterstädte, The Kinks und Columbo: TV-Tipps für Freitag

