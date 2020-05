Aktuell stehen den 4000 offenen Lehrstellen 8000 Lehrstellensuchende gegenüber. imago/allOver-MEV

Rund 40 Prozent der Jugendlichen entscheiden sich nach der Schulpflicht für eine Lehre. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie waren die Chancen, eine passende Lehrstelle zu finden, sehr gut. Jetzt ist alles anders. Aktuell stehen den 4000 offenen Lehrstellen 8000 Lehrstellensuchende gegenüber. Und die Situation könnte sich weiter verschärfen, wie eine Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz (JKU) zeigt. Johann Bacher, Soziologieprofessor an der JKU, geht davon aus, dass 7500 Lehrstellen in Gefahr sind und die Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren von derzeit 44.000 auf 80.000 steigen könnte.

Noch könne nicht abgeschätzt werden, welche Auswirkungen das langsame Hochfahren der Wirtschaft auf das Angebot an offenen Lehrstellen haben wird. Für den Moment zeigt sich aber ein tristes Bild. Laut den Daten des Arbeitsmarktservices (AMS) ist der Lehrstellenmarkt um knapp ein Viertel eingebrochen. Zwar werden viele Lehrstellen nicht über das AMS vermittelt, ein Gradmesser sind sie aber dennoch.

50 Prozent weniger Lehrstellen im Tourismus

Besonders hart wurde die Tourismusbranche von der Krise getroffen. Bisher konnten in dieser Branche viele Lehrstellen nicht besetzt werden. Nun werden in der Branche im Vergleich zum Vorjahr um knapp 50 Prozent weniger Lehrstellen angeboten. Ähnlich sieht die Situation in der Gastronomie aus. Die Lehrstellenangebote für Restaurantfachpersonal oder Köche sind ebenfalls knapp um die Hälfte zurückgegangen.

Selbst in Branchen, die bisher besonders viel unternommen haben, um für Lehrlinge attraktiv zu sein, sind die offenen Stellen stark zurückläufig. Im Bereich der Metall- und Elektroberufe beispielsweise um rund 26 Prozent.

Aber es gibt auch Unternehmen, die derzeit neue Lehrlinge suchen. Um rund acht Prozent mehr offene Lehrstellen als im Vorjahr gibt es derzeit in den Branchen Handel und im Verkehr. Beim Lebensmittelhändler Rewe etwa werden österreichweit aktuell über 600 Lehrlinge gesucht, auch der Möbelhändler XXXLutz nimmt neue Lehrlinge für unterschiedliche Berufe auf. (Gudrun Ostermann, 19.5.2020)