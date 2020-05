Thomas Grumser. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Innsbruck – Fußball-Zweitligist Wacker Innsbruck setzt in der kommenden Saison auf einen neuen Cheftrainer. Der bisherige Coach Thomas Grumser soll dem Verein in anderer Funktion erhalten bleiben. Sein Nachfolger wird am (heutigen) Freitag um 14:00 Uhr per Zoom-Meeting vorgestellt, wie die Tiroler mitteilten.

Grumser übernahm im Herbst 2016 die Wacker-Profis interimistisch, um wenig später zur zweiten Mannschaft zurückzukehren. Im März 2019 wurde er offiziell Cheftrainer, wenige Wochen später stieg der Klub aus der Bundesliga ab. Grumser blieb dennoch auf seinem Posten und steht mit den Innsbruckern derzeit auf Tabellenplatz drei, 15 Punkte hinter Spitzenreiter SV Ried.

Sport-Vorstand Alfred Hörtnagl meinte zu der Personalentscheidung: "Auch wenn wir für die kommende Spielzeit das Ziel Aufstieg nicht offiziell ausrufen, wird die Erwartungshaltung unweigerlich eine andere sein. Nach eingehender Analyse sind wir zum Schluss gekommen, dass wir diese Aufgabe mit einem neuen Trainer, der unter ähnlichen Bedingungen schon entsprechende Ergebnisse geliefert hat, angehen wollen." (APA, 15.5.2020)