Fast zwei Jahre ist es her, dass Abbrucharbeiten an einem bis heute bewohnten Haus in der Radetzkystraße 24–26 in Wien-Landstraße starteten – und gestoppt wurden. Seither leben die verbleibenden Mieterinnen und Mieter in einem Haus ohne Dach. Der Fall beschäftigt die Gerichte.

Im Dezember bestätigte das Wiener Landesgericht ein erstinstanzliches Urteil und gab dem Eigentümer bis Juli Zeit, das Dach wiederherzustellen. Dieser dürfte nun aktiv werden. Laut Aushang am Haustor werden die Dippelbaumdecke über dem vierten Stock und die Wände über der Decke im dritten Stock entfernt, um die Baustellenabdichtung "durch Mauerkronenabdeckung und Gefälle" zu verbessern.

Ob diese Abdichtung dem geforderten Wiederaufbau des Daches entsprechen wird, muss gegebenenfalls vor Gericht entschieden werden, heißt es vonseiten der Baupolizei, die die Bauführung überwacht, damit nichts zusätzlich abgebrochen wird. (zof, 15.5.2020)