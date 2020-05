In einer Pressekonferenz verkündeten Vizekanzler Werner Kogler und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) am Freitag Aufsperrpläne für den Kulturbetrieb. In einem ersten Schritt sollen ab 29. Mai Indoor- und Outdoorveranstaltungen für bis zu 100 Personen erlaubt werden. Ab 1. Juli sollen dann Indoor- und Outdoorveranstaltungen im Kulturbereich für bis zu 250 Personen erlaubt sein, ebenso die Öffnung der Kinos. Ab 1. August sollen schließlich Indoor- und Outdoorveranstaltungen im Kulturbereich für bis zu 500 Personen erlaubt sein, unter Auflagen bis zu 1000. Zudem sollen mit der Branche Richtlinien für die Wiederaufnahme des Probebetrieb erarbeitet werden.

Zum gleichen Zeitpunkt sollen auch die Kinos geöffnet werden. Bei Sitzplätzen solle es mindestens einen Meter Abstand zum Nachbarn geben. "Jede Veranstaltung wird eine Art Corona-Beauftragten haben", sagte Anschober und nannte die Steuerung der Besucherströme ein wichtiges Thema. "Es wird die Erstellung einer individuellen Risikoanalyse geben." Für andere Bereiche werde es bald Präventionskonzepte geben, etwa Schulungen im Punkto Hygiene für Akteure im Kulturbetrieb, Vorschläge für Umsetzung der Infrastruktur (etwa Abstände in der Garderobe), Vorschläge für Verhalten bei Covid-Symptomen.

Keine Events mit Stehpublikum

"Es wird sich jeder Festspielbetreiber ebenso wie jeder Veranstaltungsbetreiber überlegen müssen, wie er da rein passt", antwortete Anschober auf eine diesbezügliche Frage. Die stufenweise Öffnung gelte auch für die Salzburger und Bregenzer Festspiele. Erst jüngst habe er mit einem Landeshauptmann gesprochen, der sich gut vorstellen könne, entsprechende Strukturen zu schaffen, die in das Konzept mit Abstandsregelungen und Kapazitätsbeschränkungen passen. Namen nannte Anschober allerdings keinen, wobei er zu verstehen gab: "Es ist einiges möglich."

Wobei der Gesundheitsminister festhielt, dass der straffe Zeitplan natürlich für einige Häuser und Gruppen bezüglich Vorlaufzeit schwierig werden könnte. So soll – neben Dreharbeiten oder Orchesterproben – auch erst mit 29. Mai der Probenbetrieb an Theatern wieder aufgenommen werden können. Sehr schwierig werden die nächsten Monate hingegen noch für die Konzertbranche. Veranstaltungen mit einem Stehpublikum sind laut Anschober "länger nicht möglich". Adaptierungen kann er sich wiederum bei Stadtfesten vorstellen – stets unter Einhaltung der heute vorgestellten Maßnahmen.

Es sei "ein grober Rahmen" erarbeitet worden, ein auch mit dem Bundeskanzleramt abgestimmter Plan, mit dem man auch im Kunst- und Kulturbereich künftig "auf mehr Eigenverantwortung und mehr Freiwilligkeit setzen" werde, sagte Kogler. Nach den jüngsten Infektionszahlen bezogen, könne man sagen: "Wir können mehr ermöglichen, als wir vor kurzem noch zu hoffen gewagt haben." Anschober freute sich über die jüngsten Zahlen im Gesundheitsbereich, bei denen heute nur noch 212 im Spital befindliche Covid-19-Erkrankte und nur noch 47 auf den Intensivstationen Befindliche zu verzeichnen seien. (APA, red, 15.5.2020)