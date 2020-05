Kasperl & Hopsi, Checker-Tobi, Der dritte Mann, Mythos Cerro Torre, Flexible Räume, Which Way to the West, dazu die Radiotipps

SWITCHLIST

7.30 ALLE DA?

Kasperl & Hopsi: Spaß mit Zwerg Spritzerl Kasperl hat sich einen lustigen Gartenzwerg gekauft. Wenn man diesem zu nahe kommt, wird man mit Wasser angespritzt. Die Hexe Wackelkopf findet das sehr nützlich und stiehlt den Gartenzwerg. Vor ihre Haustüre gestellt, soll er ungebetene Gäste fernhalten, zum Beispiel den Zauberer Miraculus. Bis 7.55, ORF 1

7.50 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Tobi: Der Krisen-Check Tobi checkt diesmal, wie persönliche und weltweite Krisen entstehen und wie wir sie schnell überwinden können. Dazu hat er sich zwei "Krisen-Checker" eingeladen. Verena ist Psychologin und kennt sich mit unserer Gefühlswelt in Krisenzeiten aus. Florian erforscht, wie vernetzt unsere Welt ist und was das in einer Krise bedeutet. Bis 8.15, ARD

18.30 KLASSIKER

Der dritte Mann (The Third Man, GB 1949, Carol Reed) Orson Welles in der Titelrolle des Film-noir-Klassikers. Der rätselhafte Mord an Harry Lime muss geklärt werden. Für die düsteren Stadtlandschaften des geteilten Wien und seiner "Unterwelt" erhielt Kameramann Robert Krasker den Oscar. Bis 20.15, ORF 3

20.15 ANTIHELD

The American (USA 2010, Anton Corbijn) George Clooney will kein Profikiller mehr sein und taucht in einem Bergdorf in den italienischen Abruzzen unter, um dort noch einen Auftrag zu erledigen. Wider Erwarten warten außerdem Freundschaft und vielleicht sogar Liebe auf ihn.

Bis 22.00, Servus TV

20.15 OUTDOOR

Mythos Cerro Torre Am 30. Jänner 1959 soll es Cesare Maestri und dem Tiroler Toni Egger als Ersten gelungen sein, die mehr als 3000 Meter hohe Granitnadel des Cerro Torre im Süden Patagoniens zu besteigen. Beim Abstieg verunglückte Egger tödlich, und Maestri konnte nicht beweisen, dass sie tatsächlich den Gipfel erreicht hatten. Reinhold Messners Film folgt den Spuren Maestris und Eggers.

Bis 21.35, Arte

21.00 SHOW

Europe Shine A Light Corona-bedingt fällt die Song-Contest-Party heuer ins Wasser. Die Sendung feiert die Musikerinnen und Musiker, die in Rotterdam antreten sollten. Die Moderation übernehmen Edsilia Rombley, Chantal Janzen und Jan Smit, die auch durch den Eurovision Song Contest in Rotterdam geführt hätten. Bis 23.05, ORF 1

23.05 DOKUMENTATION

Flexible Räume – Die Zukunft des Bauens Weltweit suchen Architekten, Stadtplaner und Wissenschafter nach neuen Wegen, um auf die große Weltbevölkerung und die Globalisierung zu reagieren. Auf der Suche nach Antworten stellt die Dokumentation spektakuläre Konzepte aus den Disziplinen Architektur, Baustoffentwicklung und Urban Design vor. Bis 0.00, Arte

23.10 AUF SPURENSUCHE

Which Way to the West Jean-Luc Godard drehte nach der Wende einen Film über Deutschland. 28 Jahre später begibt sich Kristina Kilian auf seine Spuren. Die Regisseurin trifft auf Schauspieler aus Godards Film und besucht die Drehorte. Bis 23.45, 3sat