Quasi auf der Anklagebank: Trainer Ismael, Vize-Präsident Werner und Präsident Gruber. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Linz/Wien – Die Verantwortlichen des LASK zeigten sich am Freitag reumütig und haben sich in einer erst am Morgen angekündigten Pressekonferenz für die Missachtung der Corona-Vorschriften entschuldigt. "Wir haben danebengegriffen – wer uns kennt, weiß: Wir stehen dafür ein", sagte Präsident Siegmund Gruber, der seine Funktion als Stellvertretender Vorsitzender im Bundesliga-Aufsichtsrat ruhend stellte. Dies habe der 46-Jährige der Bundesliga in einer e-mail bereits am Morgen mitgeteilt.

Bezüglich Strafen rechnet Gruber nicht mit dem Schlimmsten, nicht zuletzt deshalb, weil man auf Kooperation mit der Bundesliga setzt. Der Senat 1 der Liga hatte am Donnerstag ein Verfahren gegen den Klub eingeleitet, nachdem Videos von Übungseinheiten in vollem Teamumfang aufgetaucht waren. Die Rechtsposition sei nicht so schlecht, vermutet Gruber. Rücktritte von Vizepräsident Jürgen Werner oder Trainer Valerien Ismael seien für ihn kein Thema. Werner habe davor seinen Rücktritt angeboten.

"Wir tragen die Verantwortung"

Der LASK-Vize habe "die ganze Nacht nicht geschlafen." Man habe sich in der Früh kurzfristig entschlossen, eine Pressekonferenz abzuhalten. Er verwies darauf, dass man die "stringentesten Maßnahmen, die man nur machen kann", beschlossen habe. Jeden Tag habe man PCR-Tests durchgeführt. "Ein Blödsinn, ein großer Fehler unserseits ist aber gewesen, dass wir viermal in großer Gruppe trainiert haben." Nicht weil man sich einen Vorteil verschaffen wollte, sondern weil man auf die Gesundheit der Spieler achten wollte, damit man auf längere Sicht englische Wochen durchhalte. Man wollte die Mannschaft fit dafür machen, was kommt. "Der Pfeil ist abgeschossen, den können wir nicht mehr zurückholen. Wir wollen vollständig kooperieren, werden zur Aufklärung beitragen und werden eine Strafe hinnehmen müssen. Wir tragen die Verantwortung, es war ein Fehler, dazu müssen wir stehen", so Werner.

Von Gerüchten, dass man sich beim LASK schon davor nicht an die Corona-Maßnahmen beim Training gehalten habe, habe Werner angeblich nichts gewusst. Er bezeichnete es als "Dummheit", wenn man dies einen Tag vor dem erlaubten Mannschaftstraining mache.

Laut Valerien Ismael habe man mit den vier unerlaubten Mannschaftstrainings lediglich einen Impuls setzen und sich keinen Vorteil verschaffen wollen, man wollte einfach vorbereitet sein. "Wir haben uns immer an die Regeln gehalten, alles perfekt gemacht." Die unerlaubten Trainings seien im Nachhinein ein Fehler gewesen. "Wir entschuldigen uns bei allen, Vereinen wie Sponsoren und Fans."

Idee von Trainingslager in Schweden verworfen

Gruber bestätigte auf Anfrage eines Journalisten, dass man angedacht habe, ein Trainingslager in Schweden abzuhalten. Man hätte dort unter normalen Bedingungen trainieren können, habe den Plan aber verworfen, was im Nachhinein vielleicht ein Fehler gewesen sei. (Thomas Hirner, 15.5.2020)