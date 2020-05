Kurt Waldheim im Wahlkampf für die Bundespräsidentschaft und in Ruth Beckermanns Dokumentarfilm "Waldheims Walzer", 23.05, ORF 2. Foto: Ruth Beckermann Filmproduktion

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Beate Meinl-Reisinger Fragen an die Neos-Chefin stellen Barbara Tóth (Falter) und Matthias Westhoff (ORF). Bis 12.00, ORF2

18.55 MAGAZIN

Karambolage Jeanette Konrad schaut sich den kuriosen Ursprung des Wortes "Keks" an. / Was erstaunt den Syrer Ayman Hisnawi in Deutschland? / Claire Doutriaux über den Leuchtturm von Eckmühl. Bis 19.10, Arte

19.30 DOKUMENTATION

Terra X: Welten-Saga Historiker Sir Christopher Clark besucht Unesco-Weltkultur erbestätten im Iran und in Jordanien. Bis 20.15, ZDF

20.15 NÖSTLINGER-VERFILMUNG

Maikäfer flieg (A 2016, Mirjam Unger) Mirjam Unger hat die 1973 erschienenen Kriegserinnerungen von Christine Nöstlinger fürs Kino adaptiert und sich dabei vor allem an die Kinderperspektive ge halten, wodurch der Film gewonnen hat.

Mit Zita Gaier (Christine), Ursula Strauss (Mutter), Oaula Brunner (Schwester), Gerald Votava (Vater). Bis 22.00, ORF2

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Politik und die Qual der Moral – Was bleibt vom Sündenfall Ibiza? Gäste bei Claudia Reiterer: Heinz-Christian Strache (Team HC Strache), Wolfgang Peschorn (Finanzprokuratur), Irmgard Griss (ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs und Neos-Abgeordnete) und Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Bis 23.05, ORF2

22.10 DOKUMENTATION

Peter Falk versus Columbo Der Mann und Schauspieler hinter der ikonischen TV-Figur mit der Zigarre. Bis 23.05, Arte

23.05 DOKUMENTARFILM

Waldheims Walzer Ruth Beckermann will Kurt Waldheim in ihrem Dokumentarfilm nicht Schuld oder Unschuld nachweisen. In eineinhalb Stunden, in denen das Pu blikum sich abwechselnd fremdschämen, den Kopf schütteln, oder im Hals steckengebliebene Lacher hinunterwürgen muss, entzaubert sich Waldheim selbst. Die späte Sendezeit, die der ORF dafür einräumt, ist ein Hohn. Bis 0.40, ORF 2

23.25 KRIMI

Die rote Spinne (Czerwony Pajak, PL/SL 2016, Marcin Koszalka) Der Student Karol Kremer (Filip Plawiak) heftet sich 1967 in Krakau an die Fersen eines mehrfachen Mörders. Zwischen den beiden Männern entsteht langsam eine bizarre Beziehung. Bis einer einen Fehler macht. Präzise inszeniertes Spielfilmdebüt, zu Recht mehrfach prämiert. Bis 0.50, 3sat

0.00 WISSEN

Mysterien des Weltalls – Sind wir alle Aliens? Wieso konnte bisher kein außerirdisches Leben im Weltraum festgestellt werden? Suchen Forscher an den falschen Orten? Könnte der Mensch in seiner DNA außerirdisches Leben tragen? Morgan Freeman hinterfragt die Mysterien des Weltalls – vom Urknall über Zeitreisen bis hin zu Schwarzen Löchern. Bis 0.45, Servus TV