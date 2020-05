Gehört nun zu Facebook. Foto: Giphy

Facebook kauft die populäre GIF-Plattform Giphy für 400 Millionen Dollar. Die dortigen GIFs sollen in weiterer Folge in Instagram, Whatsapp, Facebook und Co eingebunden werden. Beide Unternehmen kennen einander. Laut Facebook soll 50 Prozent des Traffics von Giphy auf die hauseigenen Plattformen zurückgehen.

GIFs in Stories und Direktnachrichten

Giphy wird nun Teil des Instagram-Teams. Das erstgesteckte Ziel ist es, dass man bei Instagram nun noch einfacher GIFs und Stickers in Stories und Direktnachrichten hinzufügen kann. Ansonsten soll sich aber nichts ändern. Auch für die API von Giphy sind vorerst keine Änderungen vorgesehen. (red, 15.5.2020)