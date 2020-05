Aus Team Stronach wird Team Strache. Foto: Team Strache

Aus der DAÖ wird "Team HC Strache, Allianz für Österreich". Der Ex-FPÖ-Chef will es mit einer neuen Partei nochmal wissen und tritt bei den anstehenden Wien-Wahlen statt. Beim Logo und auch der Namensgebung hat man sich offenbar inspirieren lassen. So werden bei vielen Usern auf Twitter Erinnerungen an das Team Stronach geweckt, das 2012 gegründet wurde und sich 2017 auflöste.

In 30 Sekunden von Team Stronach zu Team Strache

Twitter-User "Onatcer", der als Web-Designer arbeitet und mit einem Plakatgenerator bereits für Aufsehen sorgte, hat mit einem Video nun aufgezeigt, wie ähnlich die beiden Logos ausfallen. Innerhalb kürzester Zeit macht er aus dem Team-Stronach-Logo das "Team Strache, Allianz für Österreich"-Emblem. Allzu viel Zeit dürften Strache & Co also nicht investiert haben. (red, 15.5.2020)