Zuschauer können sich im Sommer "Tatort"-Folgen mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser wünschen. Foto: ORF

Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Kultkrimis "Tatort" können die Zuseher voten, welche Wiederholungen sie im Sommer sehen wollen. Zur Auswahl stehen 50 besonders erfolgreiche und beliebte Filme der vergangenen 20 Jahre mit 30 Ermittler-Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Stimmabgabe erfolgt online unter https://extra.ORF.at/, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Das Voting für den ersten Wunsch-"Tatort" beginnt am Sonntag, dem 14. Juni, der letzte Publikumsfavorit wird am 30. August zu sehen sein. (APA, 15.5.2020)