Netflix hebt die Reduzierung der Bitrate in Österreich, Deutschland und der Schweiz wieder auf Foto: APA/AFP/OLIVIER DOULIERY

Netflix hat begonnen, die Streaming-Bitrate in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder zu normalisieren. Laut eines Berichts von Golem passiere dies schrittweise, denn die volle Streaming-Qualität ist noch nicht für alle Netflix-Nutzer verfügbar. Auch für Apple TV-Abonnenten in Europa sei es laut The Verge wieder möglich in 4K-Auflösung zu streamen.

Amazon Prime drosselt weiter

Während Netflix und Apple TV die gewohnte Qualität schrittweise wieder bereitstellen, wartet Amazon Prime mit der Rückkehr zum Standard weiterhin ab. Laut eines Amazon-Sprechers beobachte man zurzeit den Verbrauch und die Kapazitäten verschiedener Länder. Disney+ scheint auch weiterhin seine Bitrate zu reduzieren. Etwa fehlen hier die Dolby-Atmos-Tonspuren.

Mitte März hatte Netflix, zusammen mit anderen Streaminganbietern, wie Amazon Prime, Apple TV, Disney+ und Youtube, begonnen die Bitrate seines Angebots zu drosseln. Damit gingen die Videoplattformen einer Bitte des EU-Kommission nach, während der Coronavirus-Pandemie weniger Breitband zu verbrauchen.

Ausreichende Kapazitäten

Man hatte eine Überlastung des Netzwerks befürchtet, da während des europaweiten Coronavirus-Lockdowns zahlreiche Menschen von Zuhause arbeiteten und Unterhaltungsangebote intensiver nutzten. Ein Zusammenbruch der Netze blieb jedoch weitgehend aus. In Österreich hatten alle Provider betont, dass die Kapazitäten noch ausreichend zur Verfügung stünden. (red, 16.05.2020)