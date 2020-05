Die Post kämpft mit Corona-Infektionen. Die Miliz hilft nun beim Austragen von Briefen und Paketen. Foto: APA / Herbert Neubauer

Damit die Post weiterhin allen etwas bringen kann, bekommt sie nun Unterstützung vom Bundesheer. Es war bekannt geworden, dass in einem Post-Verteilzentrum in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) 79 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert sind. Das Verteilzentrum wird von der ABC-Abwehr des Bundesheeres desinfiziert. 250 Soldaten unterstützen seit Sonntag die Post nun beim Paketeverteilen. Die Soldaten sollen voraussichtlich in einer Zeltstadt in der Nähe von Hagenbrunn untergebracht werden und einen Teil der Paketeverteilung übernehmen.

Der Unterstützungseinsatz dürfte laut Bundesheer bis Ende Mai dauern. Die Post AG bestätigte dem ORF Niederösterreich am Freitagvormittag den Einsatz des Bundesheeres, um den Weiterbetrieb im Verteilzentrum sicherzustellen.

Leiharbeitsfirma als mutmaßliche Drehscheibe

Eine Leiharbeitsfirma aus Wien soll bei den Corona-Infektionen bei der Post eine Rolle spielen. Sie habe die Mitarbeiter (speziell aus Somalia und der arabischen Halbinsel) mit Bussen in verschiedene Logistikzentren gebracht, berichtet die "Kronen-Zeitung". Dabei dürften sich die Personen gegenseitig angesteckt haben – es liege der Verdacht nahe, dass die Beschäftigten trotz Infektion weiter gearbeitet hätten.

Betroffen waren laut "Krone" mit Stand Samstagnachmittag das Postverteilzentrum Wien-Inzersdorf (70 positive Fälle bei 650 Mitarbeitern), die Logistikzentrale eines großen Möbelhauses in Floridsdorf (6 Infektionen bei insgesamt 400 Mitarbeitern) sowie das Postverteilzentrum Hagenbrunn in Niederösterreich. Die Behörden haben entschieden, dass die Zentren geschlossen werden, Quarantäne wurde verhängt.

Heer hilft mit

Soldaten sowie Zivilbedienstete aus Salzburg, Steiermark, Niederösterreich, Oberösterreich und Wien ersetzen für die Dauer dieses Einsatzes die komplette Mannschaft der "gelben Füchse". Die Stadt Wien hingegen, die laut "Krone" bei der Aufklärung der Sache maßgeblich mitgewirkt hat, will die Angelegenheit selbst regeln. (red, 16.5.2020 )