Was passiert, wenn man Verschwörungstheoretikern mit Fakten kommt? Zwei Videos kursieren aktuell im Netz, in denen diese vorgeführt werden. Allerdings zeigen sie auch auf, wie schwierig es ist, mit "Aluhut-Trägern" zu diskutieren. Einfacher ist es hingegen, die besten Smartphones für rund 400 Euro zu finden. Wir haben für euch eine Auswahl zusammengestellt – es muss ja kein iPhone SE sein. Microsoft bringt in Bälde sein Falt-Smartphone Surface Duo. Ob das Gerät ein Hit wird, ist fraglich. So wird nämlich auf eine schräge Hardware-Kombination gesetzt.

Video: Wenn Verschwörungstheoretiker mit Argumenten konfrontiert werden

Es muss kein iPhone sein: Das sind die besten Smartphones für 400 Euro

Perfekte Lipsync-Videos mit Trump und Boris Johnson begeistern das Netz

Anfrage zeigt, was Amazons Türklingelkamera Ring in vier Monaten speichert

"Identitäre Bewegung" speicherte Daten in "Cyberbunker"

Surface Duo: Microsoft setzt bei Falt-Smartphone auf eigenartiges Innenleben

Röttgen fordert Ausschluss der chinesischen Firma Huawei aus 5G-Aufbau

Fake News und Beleidigungen: Facebook ließ Chatbot von Reddit-Postings lernen