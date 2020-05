Symbolbild: Eine Drohne in der Luft. Foto: imago images/Christian Spicker

Was in Österreich prinzipiell erlaubt ist, ist in den USA Grund zur Klage: Eine Drohne über dem eigenen Gelände abschießen. In Minnesota griff ein Angestellter einer Fleischfabrik zur Waffe, nachdem ein unbekannter Mann mit einer Drohe über dem Gelände filmte. Der Pilot wollte nachweisen, dass Hühner aufgrund der Corona-Krise geschlachtet werden.

Abschuss in den USA verboten

Nach dem erfolgreichen Abschuss des 1900-Dollar-Geräts, rückte die Polizei an und verhaftete den Schützen wegen krimineller Sachbeschädigung und dem rücksichtslosen Gebrauch einer Waffe im Stadtgebiet. Wie Ars Technica berichtet, ist es in den USA nämlich verboten, Drohnen abzuschießen – selbst, wenn diese über dem eigenen Grundstück verkehren.

In Österreich und Deutschland möglich

In Deutschland sieht dies hingegen anders aus. Dort sorgte ein Fall für Aufsehen, bei dem Familienvater eine Drohne mit einem Luftdruckgewehr vom Himmel holte. Dieses war über seinem Grundstück unterwegs. Das Gericht sah einen "Defensivnotstand" und erklärte den Abschuss für legal. In Österreich könnte es zu einer ähnlichen Entscheidung kommen, dies müssten aber Gerichte von Fall zu Fall urteilen. Eine Anzeige ist hierbei definitiv der bessere Weg. (red, 17.5.2020)