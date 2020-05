Mediennews: Kölner "Tatort" am Sonntag, Bullenshit: Der Innenminister und die Kurz-Pose, Joko & Klaas: TV-Blödler mit feministischer Botschaft und alternative Song-Contests im TV

Bastian Obermayer (links) und Frederik Obermaier von der "Süddeutschen Zeitung". Sie veröffentlichten federführend das Ibiza-Video und sorgten damit in Österreich für ein politisches Erdbeben. Foto: APA/Stephanie Füssenich

Hier sind die Mediennews im Überblick:

Ibiza-Aufdecker: "Vieles hat sich bewahrheitet, was Strache beschrieben hat" – Bastian Obermayer und Frederik Obermaier von der "Süddeutschen Zeitung" über die "Chuzpe" Straches und warum das gesamte Video geheim bleibt

Ischgl: Scharfe Kritik nach Tiroler "Ultimatum" an "profil" – Herausgeber Christian Rainer und NEOS sehen eine Drohung, das Land Tirol lediglich eine "Aufforderung zur Richtigstellung"

Joko & Klaas als Köpfe des Tages: TV-Blödler mit feministischer Botschaft – Dem deutschen Unterhaltungsgespann ist mit der Aktion "Männerwelten" wieder ein Coup gelungen

Bullenshit: Der Innenminister und die Kurz-Pose – Um sich dem Gedächtnis der Umwelt gestisch einzuprägen, lässt sich Karl Nehammer in Kurz-Pose mit zusammengeführten Händen ablichten

Alternative Song-Contests suchen im TV gute Laune zu bewahren – In der Ersatzshow der EBU gerieten Grußbotschaften der Teilnehmer zu seltsamen Durchhalteparolen mit Geschichtsunterricht

Der Wahnsinn greift um sich: Kölner "Tatort" am Sonntag – Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) suchen den Mörder eines Klinikchefs und landen dabei in der Psychiatrie – um 20.15 Uhr in ORF und ARD

Schauspieler und Komiker Fred Willard mit 86 Jahren gestorben – "Alle lieben Raymond"-Star stand über vier Jahrzehnte hinweg pausenlos vor der Kamera

Strache bei "Im Zentrum", "Waldheims Walzer": TV-Tipps am Sonntag – Karambolage, Terra X, Maikäfer flieg, Peter Falk, Die rote Spinne, Mysterien des Weltalls, dazu die Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Sonntagabend!