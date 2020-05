Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nutzten ihre 15 Minuten. Foto: imago/Chris Emil Janßen

Am Tag danach war Reue angesagt. Manch einer schämte sich, "ein Mann zu sein", es wurde gedankt, Besserung gelobt, und fast durchwegs waren sich die Rufer in sozialen Medien einig: Jene 15 Minuten, die Joko & Klaas auf ProSieben vergangenen Mittwoch zur besten Sendezeit über physische und verbale Gewalt gegen Frauen serviert haben, seien abscheulich und zu verurteilen. Seitdem spielt es sich ab, und dem deutschen Unterhaltungsgespann ist mit dieser Aktion wieder etwas gelungen: Sie haben einen gesellschaftlichen Missstand aufgezeigt und damit den Mainstream gepackt.

Joko & Klaas

Ihre Bühne wissen die beiden schon seit rund 15 Jahren zu nutzen. Der 36-jährige Friseur Klaas Heufer-Umlauf heuerte 2004 beim Musiksender Viva an, den 41-jährigen Joko Winterscheidt lernte er beim Schwesterkanal MTV kennen. 2009 starteten sie gemeinsam MTV Home. Dann ging es rasant voran. Die Formate, die seither für ZDF und ProSieben entstanden sind, lassen sich nicht im Detail aufzählen. Immer geht es jedoch darum, sich selbst, den anderen und das Format auszureizen. Das ist manchmal komisch, meistens albern und spricht jene zumeist jüngeren Zuschauer an, denen Jan Böhmermann zu radikal ist.

Als ob Echtheit eine Rolle spielte

In Shows wie Neo paradise, Circus Halligalli sowie derzeit in Das Duell um die Welt und Joko & Klaas gegen ProSieben matchen sie sich auf Teufel komm raus: Drehstuhl drehen, Wurmessen, Autoboxen. Dass einige Übungen so nicht stattgefunden haben, sorgte 2019 für einen Skandal. Als ob Echtheit eine Rolle spielte. Alles andere als echt war 2017 das von Joko & Klaas eingeschleuste Ryan-Gosling-Double bei einer TV-Gala – eine der besten Aktionen der beiden, hinter deren Blödelei im Idealfall der tiefere Sinn lauert: dem nach Zerstreuung lechzenden Publikum gesellschaftspolitische Botschaften unterzujubeln.

Das rechnet sich: Medien schätzen das Vermögen der beiden Familienväter auf je zehn Millionen Euro. Mit ihrer Firma Florida TV produzieren sie die eigenen Sendungen, ihr Youtube-Kanal zählt 800 Millionen Abrufe, und beide sind begehrte Werbeträger.

2019 hatten sich die beiden schon einmal 15 Minuten erspielt. Zu Wort kam etwa die Seawatch-Kapitänin Pia Klemp. Und das nächste Mal? Auf ProSieben endet demnächst Germany’s Next Topmodel, das ein System bewirbt, in dem Frauen mit 171 Zentimetern als zu klein und mit 24 Jahren als zu alt gelten. Vielleicht haben die Damen etwas zu erzählen. (Doris Priesching, 17.5.2020)