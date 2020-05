Die Versorgung der Personen im Quartier mit Medikamenten sei sichergestellt, so der Krisenstab. Foto: APA / JAKOB GRUBER

Wien – Der positive Test eines obdachlosen Mannes hat in Wien dafür gesorgt, dass eine Unterkunft vorübergehend unter Quarantäne gestellt werden muss. Die betroffenen Mitbewohner der Notschlafstelle befinden sich nun in unterschiedlichen Einrichtungen. Ein Sprecher des Krisenstabes bestätigte der APA am Sonntag entsprechende Medienberichte.

Insgesamt befinden sich noch 120 Personen in der Schlafstelle, darunter zahlreiche drogenkranke Menschen. Andere wurde umquartiert – in spezielle Unterkünfte, in denen in Wien Verdachtsfälle betreut werden, die ihre Quarantäne nicht zuhause absolvieren können. Die Versorgung der Personen unter anderem mit Medikamenten sei, so wurde versichert, jeweils sichergestellt. (APA, 18.5.2020)