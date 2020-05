Eine Geburt ist anstrengend – sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Nicht umsonst soll das Wochenbett zur Erholung dienen, zum Ausruhen, zum Kennenlernen, zum sich Einfinden in das neue Leben mit Kind. Aber es gibt auch die Großeltern, Freunde und Familie, die das Neugeborene unbedingt sehen wollen und sich zum Besuch anmelden. Eine nette und schöne Geste, das neue Menschlein willkommen zu heißen, aber es ist auch anstrengend.

Wie viel Besuch hatten Sie im Krankenhaus nach der Geburt Ihres Kindes? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/gorodenkoff

Besuchsverbot mit positiven Seiten

In den vergangenen Wochen ein Baby zu bekommen war ob der Corona-Krise und der damit verbundenen Maßnahmen mit einigen Hürden verbunden. So durften Väter in manchen Krankenhäusern bei der Geburt nicht dabei sein oder dann nicht auf Besuch kommen. Und für Freunde und Familie galt auch vielerorts ein Besuchsverbot. Was zunächst recht hart klingt, hat aber auch positive Seiten. So traten zum Beispiel in Niederösterreichs Spitälern in den Geburtenstationen weniger Stillprobleme und Brustentzündungen auf. "Es sind alle Frauen, die stillen wollten, stillend nach Hause gegangen. Wir haben keine Brustentzündungen gesehen, und es gab auch keine Probleme beim Milcheinschuss. Das hat sich sehr verändert", so Ute Pfleger, Oberärztin auf der Geburtenstation im Landesklinikum Wiener Neustadt, gegenüber noe.orf.at. Grund dafür ist, dass sich Mütter voll und ganz auf sich und das Baby konzentrieren konnten und nicht von Besuchen abgelenkt waren.

Ob es diese strengen Besuchsregelungen auch nach der Corona-Krise geben wird, daran glauben die Ärztinnen und Ärzte nicht, aber vielleicht wird etwas mehr Bewusstsein dafür geschaffen, dass Mütter und Babys nach der Geburt Ruhe brauchen. Eine Twitter-Userin hat diese Erfahrung mit ihrer Verwandtschaft gemacht:

Wie war das bei Ihnen?

Hatten Sie bereits im Krankenhaus Besuch – außer vom Kindsvater? Wann waren bei Ihnen die ersten Gäste da, um das Baby willkommen zu heißen? War es für Sie der richtige Zeitpunkt oder zu früh? Und würden Sie strengere Besuchsregelungen auf der Geburtenstationen gutheißen? Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen nach der Geburt! (wohl, 19.5.2020)