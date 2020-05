Erweiterter Bundesvorstand tagt via Video. Vizekanzler Kogler soll Nachfolgerin am Dienstag präsentieren

Nach viel Kritik nahm Ulrike Lunacek den Hut. Foto: Heribert Corn

Die Grünen entscheiden am Montag, wer der zurückgetretenen Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek nachfolgt. Der erweiterte Bundesvorstand der Regierungspartei trifft dazu am Abend in einer Videokonferenz zusammen. Lunaceks Nachfolgerin soll dann am Dienstag von Vizekanzler Werner Kogler der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Andrea Mayer als Nachfolgerin gehandelt

Lunacek hatte am Freitag ihren Rücktritt als Kunst- und Kulturstaatssekretärin bekanntgegeben. Sie habe gemerkt, dass die Unzufriedenheit und Enttäuschung im Kulturbereich trotz ihrer Bemühungen "nicht geringer wurde" und sie "keine positive Wirkung mehr erzielen konnte", erklärte sie. Als Nachfolgerin wird die frühere Leiterin der Kunst- und Kultursektion und aktuelle Kabinettsdirektorin von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Andrea Mayer (vor ihrer Heirat Ecker), gehandelt. (APA, 18.5.2020)