Waren Sie damals – und vielleicht auch heute noch – ein Kelly-Family-Fan? Foto: EPA/FRIEDEMANN VOGEL

Angelo verlässt die Kelly Family. Diese Nachricht, die heutzutage nicht mehr für große Aufregung sorgt, hätte Mitte der Neunzigerjahre unzählige Mädchenherzen gebrochen. Stundenlang harrten sie vor Konzerthallen aus, um die singende Familie live zu erleben, Angelo, Paddy, Patricia, und wie sie alle hießen, einmal quasi Auge in Auge gegenüberzustehen. Seither sind viele Jahre vergangen. Den Text zu "An Angel" kann man zwar noch problemlos aus dem Gedächtnis abrufen, viele würden aber am liebsten den Mantel des Schweigens über ihre Jahre exzessiven Fantums breiten. Menschen verändern sich eben – und mit ihnen die Musikgeschmäcker.

Doch längst nicht immer. Manche suchten in den turbulenten Jahren der Pubertät gern Zuflucht bei den Liedern der Ärzte und tun das auch heute noch. Die Wut rausschreien zu Rage Against the Machine geht auch in fortgeschrittenem Alter noch sehr gut. Andere, längst vergessene musikalische Präferenzen wurden nach mittlerweile mehreren Jahrzehnten wiederentdeckt. Man weiß gar nicht, wie schön es sein kann, gemeinsam mit einer Stadthalle voll Mittdreißiger völlig unironisch mit den ebenso gealterten Backstreet Boys jeden einzelnen Song mitzusingen – bis man es erlebt. Everybody, yeah!

Welche war in Jugendjahren Ihre Lieblingsband?

Und wie bewerten Sie diese heute? Stehen Sie dazu, oder würden Sie das gerne vergessen? Oder hat die Liebe die Jahre und Jahrzehnte überdauert? (aan, 20.5.2020)