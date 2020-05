Ein Volksmusiksender hat den Zuschlag für eine neue UKW-Lizenz im Versorgungsgebiet "Wien 104,6 MHz" bekommen. Foto: Standard/Michael Matzenberger

Wien – Die neue UKW-Radiofrequenz für Wien geht an einen Volksmusiksender: Das Programmkonzept der Radio Event GmbH habe "das im Auswahlverfahren maßgebliche, gesetzlich definierte Auswahlkriterium der Meinungsvielfalt am besten erfüllt", hieß es am Montag in einer Aussendung der KommAustria.

Damit bekommt der Volksmusiksender die Zulassung zur Veranstaltung eines Hörfunkprogramms im Versorgungsgebiet "Wien 104,6 MHz", das eine technische Reichweite von rund einer Million Hörerinnen und Hörern im Wiener Stadtkern bietet. Die Radio Event GmbH verspreche "ein breit angelegtes, volkstümliches Musikprogramm mit Wiener Akzenten, einem hohen Wort- und Informationsanteil im Tagesprogramm mit Regionalbezug und der Vermittlung von Wiener Kultur und Traditionen", so die Kommunikationsbehörde. Dazu zählt laut KommAustria-Vorsitzendem Michael Ogris auch, "dass einzelne Sendestrecken im Dialekt moderiert werden sollen".

Keine UKW-Lizenz für Lounge FM

Die Wiener Landesregierung hatte eine nichtbindende Empfehlung für den von Florian Novak betriebenen Sender Lounge FM abgegeben. Er geht damit ebenso leer aus wie eine österreichische Version der bayerischen Rock Antenne. Wird Mitbewerber Novak gegen die Lizenzvergabe vorgehen? "Wir werden uns die Entscheidung und ihre Begründung sorgfältig durchlesen", so Novak gegenüber dem STANDARD.

In der Bewerbung kündigt der Volksmusiksender etwa 40 Prozent Wortanteil an. Zugleich kalkuliert der Sender mit drei Moderatoren, zwei in Teilzeit, sowie zwei redaktionellen Mitarbeitern, davon einer Vollzeit. Laut KommAustria wird das "im Wesentlichen eigengestaltete 24-Stunden-Vollprogramm unter anderem auf volkstümliche Musik, Volksmusik, Blasmusik und volkstümlichen Schlager sowie auf bodenständige Wiener Musik wie zum Beispiel Schrammelmusik" setzen. Internationale Volksmusik wie Folk oder Country sollen das Angebot abrunden. (red, 18.5.2020)