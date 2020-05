Pleiten, Pech und Pannen: Die Kritik an der Regierungsarbeit nimmt zu. Wo es kriselt und was das für die Zukunft der türkis-grünen Koalition bedeutet

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER; REUTERS/Leonhard Foeger; Montage

Die türkis-grüne Regierung ist noch nicht einmal ein halbes Jahr im Amt. Doch in der Corona-Krise ticken die Uhren schneller. Entscheidungen kommen früher zum Tragen, Fehler machen sich rascher bemerkbar. Nach anfänglich sehr hohen Zustimmungswerten seitens der Bevölkerung mehrten sich in den letzten Wochen die kritischen Stimmen. Sebastian Fellner vom STANDARD über Pannen in der Regierungsarbeit und Personalprobleme sowie mögliches Kriseln hinter den Kulissen und die Schwächen der Regierungsspitzen Sebastian Kurz und Werner Kogler. Den Podcast hören Sie hier. (red, 18.5.2020)

Dieser Podcast wird unterstützt von McDrive. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD.