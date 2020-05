Aktueller Leak spricht von 350 US-Dollar für das Modell mit 128 GB – Mittelklasse-Prozessor in Kombination mit starker Kamera

Dass das Pixel 4a so wie in den Renderings von OnLeaks aussehen soll, ist mittlerweile unbestritten. Kursieren doch mittlerweile sogar schon die ersten Hands-On-Berichte mit Prototypen. Grafik: OnLeaks

Mit einer Mischung aus alter und neuer Hardware hat Apple der Konkurrenz im Smartphone-Markt einiges vorgelegt. Um die veranschlagten 479 Euro sei das iPhone SE ein äußerst verlockendes Angebot, sind sich denn auch die Kritiker weitgehend einig. Dies zwingt natürlich so manchen Hersteller zum Umdenken, und einer davon scheint nun seinen Weg gefunden zu haben, um konkurrenzfähig zu bleiben.

Reduktion

Laut den Informationen von 9to5Google-Autor Stephen Hall soll Googles Pixel 4a deutlich billiger als erwartet werden – und damit auch unter dem Preisniveau des Vorgängers bleiben. Ab 349 US-Dollar soll das kommende Mittelklassegerät des Android-Herstellers angeboten werden – und zwar für die Ausführung mit 128 GB lokalem Speicherplatz. Ob es überhaupt eine Variante mit weniger Speicherplatz geben wird, bleibt vorerst offen.

Zum Vergleich: Das Pixel 3a wurde noch um 399 US-Dollar verkauft – mit "nur" 64 GB Speicherplatz. Das wäre noch derselbe Preis, den Apple derzeit in den USA für das iPhone SE verlangt. Allerdings war Google im Vorjahr bei der Umrechnung auf Europreise günstiger, und hatte dafür nur 399 Euro verlangt. Ob dies heuer auch wieder so sein wird, ist natürlich eine andere Frage, insofern lässt sich noch nicht sagen, wie sich die US-Preissenkung auf europäische Preise auswirkt.

Ausstattung

Das Pixel 4a soll aktuellen Informationen zufolge mit einem Snapdragon 730 Prozessor von Qualcomm ausgestattet sein, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Im Vergleich zu seinen Topmodellen, nimmt Google also vor allem Abstriche beim Prozessor vor. Insofern nimmt man also auch andere Kompromisse vor als Apple, das zwar einen sehr flotten Prozessor hat, dafür aber in den Bereichen Kamera und Design relativ veraltet ist. Die Bilder der Hauptkamera des Pixel 4a soll hingegen weitgehend jener Qualität entsprechen, die auch vom teureren Pixel 4 bekannt ist.

Weiter Hardwaredetails: Zum ersten Mal setzt Google auf einen Punchhole-Auschnitt für die Frontkamera. Das Display soll 5,81 Zoll groß sein, und eine Auflösung von 1.080 x 2.340 Pixel bieten. Eine XL-Variante mit größerem Display soll es hingegen heuer nicht mehr geben.

Zeitplan

Eigentlich hätte das Pixel 4a bereits in der Vorwoche im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O vorgestellt werden. Die Coronakrise hat aber nicht nur zur Absage des Events geführt, sie hat auch die Zeitpläne verschoben. Die Vorstellungen sollte nun aber innerhalb der kommenden Wochen erfolgen, zuletzt war etwa von einem Verkaufsstart in Deutschland Anfang Juni die Rede. Ob das Gerät direkt in Österreich verkauft wird, ist bislang hingegen wieder einmal unklar. (apo, 18.05.2020)