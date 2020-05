Starb am Montag auf Krone.at ein zweites Mal: Umberto Eco. Sceenshot: krone.at

Wien – Als der italienische Schriftsteller, Kolumnist und Semiotiker Umberto Eco am 19. Februar 2016 in Mailand 84-jährig einer Krebserkrankung erlag, war das Medienecho groß. Mit "Der Name der Rose" hatte Eco 1980 einen Mittelalter-Roman publiziert, der ihn weltberühmt machen sollte. Einen ungewöhnlichen Nachhall fand das Ableben Ecos am Montag kurze Zeit auf krone.at: Vier Jahre nach dem tatsächlichen Ableben fand sich auf der Website ein Artikel mit der Headline "Schriftsteller Umberto Eco ist tot" und dem Versprechen "Mehr Infos in Kürze!".

Grund für die erneute Todesmeldung war laut "Kronen Zeitung" ein technischer Fehler, der eine alte BBC-Meldung als Eiltmeldung ins System spielte, die dann für einige Minuten übernommen wurde. Der Link zur ursprünglichen Meldung führt nur noch zum Hinweis "404 Ups! Es tut uns leid!". (red, 18.5.2020)