Innenminister Karl Nehammer (rechts) hat bei einer Pressekonferenz am Montag einmal mehr die Stadt Wien attackiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat die Stadt Wien am Montag einmal mehr wegen deren Arbeitsweise in der Corona-Krise attackiert und ihr mangelnde Kommunikation mit dem Einsatzstab vorgeworfen. Um diese Botschaft an die Öffentlichkeit zu bringen, wurde eilig eine Pressekonferenz einberufen, die vor dem Ministerium am Minoritenplatz hätte stattfinden sollen, aber wegen unerwünschter Nebengeräusche von einer Demonstration nach drinnen verlegt wurde.

Nehammer bezeichnete die Infektionszahlen in Wien am Beginn als "besorgniserregend" und sprach gar von einer "Mahnung an die Stadt Wien", mit dem Einsatzstab zu kooperieren, um eine "zweite Infektionswelle" zu verhindern. Derzeit gebe es Defizite in der Kommunikation mit der Stadt. So habe der Einsatzstab über die Medien erfahren, welche Leiharbeiterfirma von den Infektionen im Postverteilerzentrum in Hagenbrunn betroffen sei. Er appelliere an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): "Arbeiten wir zusammen, kämpfen wir gemeinsam gegen eine zweite Welle." Es wäre "verantwortungslos", wenn man das nicht täte, so Nehammer. Er warnte vor einem "pandemischen Tsunami" und stritt ab, dass es sich bei seinen Aussagen um "Wahlkampfgetöse" handle.

Darauf angesprochen, dass Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) keine besondere Gefahr in Wien sieht, relativierte der Innenminister seine anfänglichen Aussagen etwas. "Die Zahlen in Wien sind so, dass sie beherrschbar sind, aber sie sind deutliche höher als in anderen Bundesländern."

Kritik aus Wien

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verlangte von der Bundesregierung, "dass sie in Zeiten einer Krise klar, verständlich und mit einer Stimme mit den Bundesländern und mit der Bevölkerung kommuniziert. Die heutigen Aussagen zeigen aber, dass dies derzeit nicht der Fall ist."

Auch der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zeigte im Gespräch mit der Kronen Zeitung wenig Verständnis für Nehammers Kritik. Die steigenden Zahlen in der Bundeshauptstadt seien wenig überraschend: "Wir testen jetzt einfach mehr, deswegen ist es kein Wunder, dass die offiziellen Infektionszahlen in Wien steigen." Man befinde sich "hier in keinem Schönheitswettbewerb, wer die hübschere Statistik hat."

"Dieser mediale Hickhack über Polizeizuständigkeiten wird eine mögliche zweite Welle nicht verhindern", schrieb Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) als Reaktion auf Twitter. Sie verlangte eine Fokus auf "die soziale Dimension der Neuerkrankten" sowie deren prekäre Arbeitsverhältnisse. Gesundheitsminister Anschober hatte zuvor erklärt, dass die jüngsten Corona-Cluster nicht nur Wien, sondern auch Niederösterreich betreffen würden, und angekündigt, dass das "Grundmuster prekäre Arbeit" geprüft werde.

Anschober sieht guten Informationsaustausch mit Wien

Ob Wien und Niederösterreich auf die Polizei zurückgreifen, ist aus Anschobers Sicht deren Entscheidung. Der Geusndheitsminister bot die Mithilfe der Ages an und sah einen guten Informationsaustausch mit Wien. Es gebe jeden Vormittag eine Videokonferenz des Krisenstabs der Regierung im Innenministerium mit den Ländern, so der Gesundheitsminister: "Ich gehe davon aus, dass das korrekt auch seitens von Wien passiert und es einen guten Meinungs- und Informationsaustausch gibt."

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch warf Nehammer in einer Aussendung vor, die Coronakrise für eine "skandalöse Anti-Wien-Kampagne" zu missbrauchen. Offenbar solle das Ministerium zum "türkisen Wahlkampfbüro" umfunktioniert werden.

Niederösterreich streitet Vorwürfe ab

Bereits am Sonntag hatte Stadtrat Hacker gesagt, dass das Cluster nicht im Flüchtlingsheim Erdberg entstanden sei. Denn die meisten Fälle, etwa in der Unterkunft in Erdberg, ließen sich auf die Post-Verteilzentren zurückführen – jedoch nicht umgekehrt.

Die niederösterreichische Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner stritt am Montag ab, dass Hagenbrunn Auslöser für einen aktuellen Cluster an Coronavirus-Infektionen gewesen sei. Die Situation sei "akribisch aufgearbeitet worden", betonte Lechner. "Es gab im Postverteilerzentrum Hagenbrunn im Vorfeld keinen einzigen positiv getesteten Corona-Fall. Der Patient Null dieses Clusters war ein Mann, der von seinem Wohnsitz in Wien nach Hagenbrunn pendelte. Die nächsten drei Fälle waren ebenso Personen, die aus Wien ins Postverteilerzentrum Hagenbrunn pendelten – und zwar im gleichen Bus wie der Patient Null", erläuterte die Landessanitätsdirektorin.

"Es wäre daher – vorsichtig formuliert – mindestens ebenso schlüssig davon auszugehen, dass das Virus von diesen Personen aus Wien ins Postverteilerzentrum Hagenbrunn getragen wurde", sagte Lechner zur APA. Generell halte sie jedoch nichts davon, "wenn bei der Eindämmung des Virus mit dem Finger aufeinander gezeigt wird". Für die erfolgreiche Bekämpfung des Virus sei es "wichtig, dass wir alle zusammenarbeiten". (APA, red, 18.5.2020)