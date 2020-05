Innenminister Karl Nehammer (rechts) hat bei einer Pressekonferenz am Montag einmal mehr die Stadt Wien attackiert. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Wien – Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat die Stadt Wien am Montag einmal mehr wegen deren Arbeitsweise in der Corona-Krise attackiert und ihr mangelnde Kommunikation mit dem Einsatzstab vorgeworfen. Um diese Botschaft an die Öffentlichkeit zu bringen, wurde eilig eine Pressekonferenz einberufen, die vor dem Ministerium am Minoritenplatz hätte stattfinden sollen, aber wegen unerwünschter Nebengeräusche von einer Demonstration nach drinnen verlegt wurde.

Nehammer bezeichnete die Infektionszahlen in Wien am Beginn als "besorgniserregend" und sprach gar von einer "Mahnung an die Stadt Wien", mit dem Einsatzstab zu kooperieren, um eine "zweite Infektionswelle" zu verhindern. Derzeit gebe es Defizite in der Kommunikation mit der Stadt. So habe der Einsatzstab über die Medien erfahren, welche Leiharbeiterfirma von den Infektionen im Postverteilerzentrum in Hagenbrunn betroffen sei. Er appelliere an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): "Arbeiten wir zusammen, kämpfen wir gemeinsam gegen eine zweite Welle." Es wäre "verantwortungslos", wenn man das nicht täte, so Nehammer. Er warnte vor einem "pandemischen Tsunami" und stritt ab, dass es sich bei seinen Aussagen um "Wahlkampfgetöse" handle.

Darauf angesprochen, dass Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) keine besondere Gefahr in Wien sieht, relativierte der Innenminister seine anfänglichen Aussagen etwas. "Die Zahlen in Wien sind so, dass sie beherrschbar sind, aber sie sind deutliche höher als in anderen Bundesländern."

Kritik aus Wien

"Dieser mediale Hickhack über Polizeizuständigkeiten wird eine mögliche zweite Welle nicht verhindern", schrieb Wiens Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) als Reaktion auf Twitter. Sie verlangte eine Fokus auf "die soziale Dimension der Neuerkrankten" sowie deren prekäre Arbeitsverhältnisse. Gesundheitsminister Anschober hatte zuvor erklärt, dass die jüngsten Corona-Cluster nicht nur Wien, sondern auch Niederösterreich betreffen würden, und angekündigt, dass das "Grundmuster prekäre Arbeit" geprüft werde.

Ob Wien und Niederösterreich auf die Polizei zurückgreifen, ist aus Anschobers Sicht deren Entscheidung. Anschober bietet die Mithilfe der Ages an und sieht einen guten Informationsaustausch mit Wien. Es gebe jeden Vormittag eine Videokonferenz des Krisenstabs der Regierung im Innenministerium mit den Ländern, so der Gesundheitsminister: "Ich gehe davon aus, dass das korrekt auch seitens von Wien passiert und es einen guten Meinungs- und Informationsaustausch gibt." (APA, red, 18.5.2020)