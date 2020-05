"Area F2" sorgt dafür, dass Ubisoft Apple und Google klagt. Foto: Area F2

Ubisoft klagt Apple und Google wegen einem Rainbow-Six-Siege-Klon. Area F2 heißt das Mobile-Game, das im App beziehungsweise Play Store kostenlos angeboten wird. Ubisoft wandte sich daraufhin an die beiden Unternehmen, um das Spiel zu entfernen. Weder Apple noch Google kamen dieser Bitte nach. Nun geht Ubisoft einen Schritt weiter und klagt.

Viele Ähnlichkeiten bei Mobile-Shooter

Der Hersteller von Rainbow Six Siege beklagt, dass bei Area F2 im Grunde alles von ihrem Shooter gestohlen ist. Tatsächlich sieht bei dem Mobile-Game durchaus Parallelen zu finden, wie Gamestar.de aufzeigt. So gibt es mehrere Agenten, die sehr ähnliche Fähigkeiten aufweisen. Drohnen, Interface, Maps und so manche Gameplay-Mechaniken wecken ebenso Erinnerungen.

Mehrere Millionen Downloads

Google und Apple wollen den Fall bisher nicht kommentieren. Auch der Entwickler von Area F2 will keine Stellung beziehen. Die Klage dürfte immerhin für einen kurzzeitigen Zulauf auf den Mobile-Shooter sorgen. Mehrere Millionen Downloads und eine Bewertung zwischen vier und fünf Sternen weist der Titel in den Stores auf. Dort merken aber auch Nutzer an, dass das Game Rainbow Six Siege sehr ähnelt. (red, 18.5.2020)