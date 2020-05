Österreichs Fußball-Zweitligisten haben sich am Mittwoch bei der Klubkonferenz auf die Fortsetzung der Saison geeinigt und das mit einer überwältigenden Mehrheit. 15 von 16 Vereinen haben zugestimmt, wie Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer bei einer Pressekonferenz verlautbarte.

Auch in der zweiten Liga rollt der Ball endlich wieder. Foto: GEPA

Ein Terminplan liegt auf dem Tisch. Wiederanpfiff soll am 5. Juni sein. Das bedeutet, dass die Meisterschaft, in der noch elf Spieltage ausständig sind, mit nur einer englischen Runde bis Ende Juli fertig gespielt werden kann. Tabellenführer ist SV Guntamatic Ried (45 Punkte) acht Zähler vor Austria Klagenfurt (37) und 15 Punkte vor Wacker Innsbruck an.

Das zunächst für die oberste Liga ausgearbeitete Präventionskonzept und dessen Hygienemaßnahmen werden in den Spielbetrieb implementiert. So sollen auch wöchentliche PCR-Tests durchgeführt werden. Durch den bereits erfolgten Abbruch aller ÖFB-Ligen unter der 2. Liga wird es keine Absteiger geben. (vet, 18.5.2020)