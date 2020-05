Die Journalistin und Autorin Maria Ressa ist eine der "Unbeugsamen" gegen die philippinische Regierung: 21.45 Uhr, Arte. Foto: SWR

19.40 REPORTAGE

Re: Kreuzfahrt und Corona Die Irrfahrt der MC America, die Ende Februar von Argentinien Richtung Uruguay und Brasilien aufbricht und durch Corona zum Abbruch der Kreuzfahrt gezwungen wurde. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Unbekanntes Madagaskar (2) In den trockensten Regionen leben die Kattas. Die Lemuren mit dem Ringelschwanz sind besonders anpassungsfähig. Sie leben in Familienverbänden, und doch gibt es strenge Hierarchien. Junggesellen sind auf sich gestellt und müssen darum kämpfen, in einer neuen Familie aufgenommen zu werden. Bis 21.05, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Report Themen: Kultur-Wandel / Ibiza – ein Jahr danach. Gast dazu im Studio ist FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. / Restaurants, Cafés und Schulen nach dem Lockdown. Zaungast bei Erwin Pröll und Michael Häupl. Bis 22.00, ORF 2

21.45 DOKUMENTATION

Die Unbeugsamen – Gefährdete Pressefreiheit auf den Philippinen Seit 2016 wurden auf den Philippinen zehntausende Drogenabhängige und Unbeteiligte von Todesschwadronen ermordet. Die vom Time-Magazin als "Person des Jahres" ausgezeichnete Journalistin Maria Ressa deckt die Hintergründe der Morde auf. Bis 23.15, Arte

22.00 TALK

Willkommen Österreich Spitzengast heute bei Stermann/Grissemann: The one and only Modepapst Wolfgang Joop steht Rede und Antwort. Bis 22.55, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky: Schriftsteller Michael Köhlmeier, Autorin Monika Helfer und Psychiater und Autor Reinhard Haller. Bis 23.20, ORF3

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Der Papst und die Liebe Johannes Paul II. führte einen intensiven Briefwechsel mit der polnischen Philosophin Anna-Teresa Tymieniecka. 23.30 Die Macht des Zölibats. Bis 0.10, ORF2