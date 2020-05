Bei einer Corona-Demo in Deutschland. Foto: imago images/Sven Simon

Bill Gates als Übeltäter, 5G als Verbreiter und Impfen als größte Gefahr. Bei Demos rund um das Coronavirus sind Verschwörungstheoretiker gern gesehene Gäste. Die im Netz stark verbreiteten Thesen schwappen zunehmend auf die echte Welt über. Giulia Silberberger setzt sich schon länger mit Verschwörungstheorien auseinander. Die Deutsche ist Gründerin und Geschäftsführerin der Organisation Der goldene Aluhut. Diese verleiht seit 2014 jährlich einen Preis für die wildesten Theorien. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärt sie, dass Menschen aktuell besondere Sehnsucht nach Erklärungen haben. Wissenschaft brauche aber Zeit, um Wissen zu schaffen. Diese Lücke soll dazu führen, dass Verschwörungstheorien Hochkonjunktur haben.

Faktenchecks helfen nicht

Silberberger und ihr kleines Team betreuen mittlerweile auch Betroffene von Angehörigen, die derartige Thesen teilen. Die Expertin weist darauf hin, dass diese Menschen oftmals nicht gelernt haben, Quellen zu überprüfen, und es "wahrscheinlich nur gut meinen". Katharina Nocun hat mit der Psychologin Pia Lamberty ein Buch zu dem Thema namens Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen geschrieben. Nocun rät dazu, dass man bei Verschwörungstheoretikern in der Familie anfangs zuhören und dann Fragen stellen soll. Mit Faktenchecks oder Antworten würde man hierbei nicht weit kommen. Viel wichtiger sei es, dass die Person selber erkennt, was sie da für Falschinformation verbreite.

Rechte Instrumentalisierung

In Deutschland schlagen unterdessen Behörden Alarm. Rechtsextremisten würden versuchen, die Proteste gegen Corona-Auflagen für sich zu nutzen. "Wir sehen einen Trend, dass Rechtsextremisten das Demonstrationsgeschehen instrumentalisieren", sagte der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang. Am Wochenende fanden in zahlreichen deutschen Städten Proteste mit tausenden Menschen statt. In Berlin ging eine Veranstaltung auf TV-Koch Attila Hildmann zurück, der seit Wochen im Netz gegen die Maßnahmen mit Verschwörungstheorien mobil macht.

Ermittlungen nach "Impfen macht frei"-Schild

In Österreich tauchen auch bei ähnlichen Demos bekannte Rechtsextremisten wie der Identitären-Chef Martin Sellner auf. Dies wird von der Polizei beobachtet. Sie hat auch bereits Ermittlungen gegen Demonstranten aufgenommen, die vergangenen Donnerstag Schilder mit dem Text "Impfen macht frei" oder Gesichtsmasken mit einem sogenannten Judenstern trugen. Eine grobe Verharmlosung des NS-Terrors.

Überscheidungen beim Gedankengut

Für die Wiener Rechtsextremismus-Expertin Judith Götz ist das Auftreten von Rechtsextremisten bei den Demos nicht verwunderlich. Zumal "weitreichende Anknüpfungspunkte und Überschneidungen zwischen der rechtsextremen Ideologie und dem auf den Corona-Demos vertretenen Gedankengut bestehen", wie sie dem STANDARD sagt. Dazu zählt "etwa die Selbstinszenierung als Aufklärermund den Hang zu (antisemitischen) Verschwörungsideologien, die geheime Mächte hinter den Entwicklungen vermuten".

Wiener FPÖ demonstriert am Mittwoch

In Wien steht bereits am Mittwoch die nächste Demo gegen den "Corona-Wahnsinn" an. Organisator ist die Wiener FPÖ. (Markus Sulzbacher/Daniel Koller, 19.5.2020)