Firefox schickt Flash in Pension. Foto: SCreenshot

Was lange unerreichbar schien, kommt nun langsam in greifbare Nähe: Dem Flash Player soll es im Verlauf des kommenden Jahres endgültig an den Kragen gehen. Mit Firefox 84 stellt auch Mozilla die Unterstützung für Adobe Flash ganz ein. Das geht aus einem Blogbeitrag hervor. Der Browser soll im Dezember veröffentlicht werden. Dann will nämlich auch Adobe jegliche Unterstützung für die veraltete Technologie einstellen. Nutzer einer Nightly-Version von Firefox müssen ab Oktober damit rechnen, nicht länger den Flash Player nutzen zu können.

Deaktiviert

Mit Firefox 69 wurde bereits das Flash-Plugin im Browser von Mozilla von Haus aus deaktiviert. Das Plugin läuft nur mehr nach expliziter Aktivierung durch die Nutzer. Ebenso wie Chrome. (red, 19.5. 2020)