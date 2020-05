Die DC-3 brachte der Welt das Fliegen bei, aber sie hatte eine außergewöhnliche, fast schwere Geburt. Der Mann, der sie wollte, konnte sie sich nicht leisten, der Mann, der sie baute, zögerte, sie zu bauen, und die Männer, die sie am 17. Dezember 1935 zum ersten Mal flogen, machten sich nicht die Mühe, einen Fotografen zu beauftragen, um einen der größten Momente der Luftfahrt festzuhalten.

Der Präsident der legendären American Airlines, Cyrus Smith, der die DC-3 als Flugzeug zum Transport schlafender Passagiere wollte, war "kalt ins Schwitzen gekommen, weil er einfach nicht das Geld hatte, um sie zu bezahlen", erzählte Donald Douglas Sr., der berühmte Gründer von Douglas Aircraft in einem Interview von 1965.

Smith gab 300 US-Dollar (heute 5.500 US-Dollar) für ein zweistündiges Telefongespräch mit Herrn Douglas aus, um ihn davon zu überzeugen, die bestehende Kapazität seiner – sehr erfolgreichen – DC-2 um 14 Passagieren zu erweitern. "Es hat mir überhaupt nicht gefallen", sagte Douglas im Interview. "Warum hätte es mir gefallen sollen? Ich hatte viele Bestellungen für die DC-2." Aber Smith setzte sich schließlich durch und bestellte 20 der größeren DC-3, die 50 Prozent mehr Kapazität hatte als ihre kleinere Schwester. Das Problem: Smith fehlte das Geld. Also flog er nach Washington, um bei der Reconstruction Finance Corporation für ein Darlehen in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar zu betteln. Mit Erfolg.

Flugreisen neu definiert

Am 17. Dezember 1935 schließlich ließ der Chefpilot der Douglas Aircraft Company, Carl Cover, in Begleitung der Flugingenieure Fred Stineman und Frank Collbohm um 14.15 Uhr Ortszeit die Triebwerke starten und bewegte das Flugzeug zur Startbahn am Clover Field in Santa Monica, Kalifornien. Collbohm erinnerte sich 40 Jahre später daran, dass "es nur ein Routineflug" war. Er maß dem Ereignis keine allzu große Bedeutung bei. Auch der Chefdesigner der DC-3, Arthur Raymond, erinnerte sich nicht an das Ereignis: "Als das Flugzeug fertig war, stiegen Carl und die anderen wohl einfach ein und hoben ab." Eine Stunde und vierzig Minuten dauerte dieser Testflug, der die Erfolgsgeschichte der DC-3 ins Rollen brachte und die zivile Luftfahrt verändern sollte.

Die DC-3 definierte das Reisen neu, da es das erste Flugzeug war, mit denen Airlines Geld mit dem Passagiertransport verdienen konnten. Sie befreiten sich so von staatlichen Postverträgen und konnten auch jeden noch so abgelegenen Ort erreichen. Die Fluggesellschaften konnten nun größere Städte nonstop verbinden und die Reisezeiten verkürzen.

Blick ins Cockpit einer DC-3. Foto: imago images / Karina Hessland

Innerhalb von drei Jahren flogen 95 Prozent aller Passagiere in den USA mit DC-2 oder DC-3. Weltweit lag diese Zahl bei 90 Prozent. Filmstars wie Shirley Temple spielten ebenfalls eine große Rolle beim Verkauf der DC-2 und der größeren DC-3, und das "Fliegen auf einer Douglas" wurde schnell zum "Muss". Noch 2008 war die DC-3 im Kino zu sehen und half James Bond aus der Patsche. In "Quantum of Solace" ("Ein Quantum Trost") saß Daniel Craig im Cockpit einer DC-3: "Mal sehen, ob das Ding fliegen wird." Es tat.

Immense Auswirkungen

Und genau wie James Bond mit technologischer Zauberei beeindruckt, war die DC-3 ein technisches Wunder in ihrer Zeit. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme waren doppelte Instrumente für Pilot und Copilot, eine neue Cockpitbeleuchtung für Nachtflüge, ein automatisches hydraulisches Fahrwerk, Fußbremsen und hydraulisch betätigte Flügelklappen bei der DC-3 an Bord.

Die Auswirkungen dieses Flugzeugs auf die Weltwirtschaft waren immens. Das Fliegen wurde sicherer und billiger. In den USA sank die Zahl der Todesfälle bei Passagieren um das Siebenfache, und 1939 erhielten die "Scheduled Airlines of the United States" die prestigeträchtige "Collier Trophy" für das Fliegen ohne einen einzigen Todesfall in 17 Monaten.

Eine der als "Rosinenbomber" bekannt gewordenen DC-3. Foto: imago images / Karina Hessland

Aufgrund der guten Sicherheitsbilanz der DC-3 wurde 1937 sogar erstmals eine Flugversicherung für Passagiere und Piloten angeboten, während es bis dahin Praxis war, dass Versicherungsverträge vorübergehend ausgesetzt wurden, sobald der Versicherte ein Flugzeug bestieg. Damals war das eine Sensation.

Leistung der Frauen

Die erstaunliche Leistung und Wirtschaftlichkeit der DC-3 führte bis 1940 zu einem Rückgang der Flugpreise um 50 Prozent im Vergleich zu 1936, als sie in Dienst gestellt wurde. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die DC-3, auch Dakota oder C-47 genannt, das Rückgrat der Transportarmada der Alliierten mit über 10.000 in den USA produzierten Flugzeugen.

Die meisten wurden von Frauen gebaut. Während des Zweiten Weltkriegs beschäftigte Douglas prozentual mehr Frauen – 85 Prozent – als jedes andere Verteidigungsunternehmen. Zu Spitzenzeiten erreichte die Belegschaft 160.000 Arbeiterinnen und Arbeiter. Die Frauen – mit dem Spitznamen "Rosies", benannt nach einer der ersten Frauen, die in einer Verteidigungsfabrik arbeiteten – stellten laut dem Online-Portal "Airline Ratings" alle 34 Minuten eine DC-3 her.

Es waren Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs die DC-3 fertigten. Foto: imago images / Karina Hessland

Tausende von DC-3 überschwemmten nach dem Zweiten Weltkrieg den kommerziellen Markt und trugen zum Neustart der Weltwirtschaft bei. Auch heute sind noch zahlreiche DC-3 unterwegs. Schätzungen zufolge liegt die weltweite Flotte bei etwa 200. Während viele nur auf Flugshows zu sehen sind, befördern weit über 100 noch Fracht und Passagiere. Und es gibt kaum Zweifel, dass die DC-3 weitermachen und immer noch Geld verdienen wird, wenn sie ihr hundertjähriges Jubiläum feiert. (max, 20.5.2020)