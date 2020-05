Der BND hat einen Dämpfer bekommen. Foto: Reuters

Die anlasslose Massenüberwachung des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) im Ausland verstößt in ihrer jetzigen Ausgestaltung gegen Grundrechte. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gab am Dienstag einer Verfassungsbeschwerde gegen das Ende 2016 reformierte BND-Gesetz statt. Es muss bis spätestens Ende 2021 überarbeitet werden.

Zusammenarbeit mit dem Heeres-Nachrichtenamt

Aktivitäten im Ausland, auch in Österreich, brachten den BND in den vergangenen Jahren immer wieder international in die Schlagzeilen und ins Kreuzfeuer der Kritik. 2015 wurde bekannt, dass der Bundesnachrichtendienst "befreundete Länder" aus aller Welt gezielt ausspioniert haben soll. 2018 enthüllte Der STANDARD und das Profil, dass der BND zwischen 1999 und 2006 systematisch die Telekommunikation zentraler Einrichtungen in Österreich überwacht hat. Die österreichischen Behörden haben mittlerweile die Ermittlungen auf Eis gelegt. Ein Grund für die Zurückhaltung: Österreichische Behörden wie das Heeres-Nachrichtenamt arbeiten seit Jahrzehnten mit dem BND eng zusammen.

Klage

Geklagt hat die Organisation Reporter ohne Grenzen mit Journalisten aus mehreren Ländern. Sie sehen das grundgesetzlich geschützte Fernmeldegeheimnis und die Pressefreiheit verletzt und wollen erreichen, dass die Richter der weltweiten Überwachung engere Grenzen setzen.

Die deutsche Regierung hatte die Praxis im Jänner in der Karlsruher Verhandlung verteidigt. Die Informationen, die der Auslandsgeheimdienst gewinne, seien unverzichtbar.

1,2 Billionen Verbindungen

Wie komplex und kompliziert eine Kontrolle ist, zeigten vom Magazin "Spiegel" und vom Bayerischen Rundfunk veröffentlichte Zahlen. Der BND ist demnach technisch in der Lage, täglich bis zu 1,2 Billionen Verbindungen allein am größten Internetknoten der Welt auszuleiten, dem De-Cix in Frankfurt am Main. Über den Knoten läuft auch viel Kommunikation aus dem Ausland. Etwa von Kunden der Telekom Austria.

Interne Dienstvorschriften zeigten, wie durch mehrstufige Filtersysteme und Regeln sichergestellt werden solle, dass der Geheimdienst am Ende nur jene Daten speichere, die er laut Gesetz bei der "strategischen Fernmeldeaufklärung" sammeln darf. Ob das ausreicht, entscheidet sich am Dienstag in Karlsruhe. (Markus Sulzbacher, APA, 19.5. 2020)