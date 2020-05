Hadersfeld kam vergangene Woche hier kurz vor. Der Ort liegt oberhalb von Greifenstein im Wienerwald und ist klein. Es gibt zwar ein Ortsschild, aber schon im Gemeindebüro (in der Feuerwache) ist nur einmal pro Woche jemand: Hadersfeld gehört zur Marktgemeinde St. Andrä-Wördern.

Hadersfeld liegt abseits. Hier kommt nur durch oder vorbei, wer genau hier durchkommen will – und das sind, mit einer Ausnahme, im Grunde nur jene Menschen, die hier wohnen: Um nach Wien oder nach Klosterneuburg zu fahren, ist der Weg unten, die Donau entlang, kürzer, schneller und bequemer. Und wer zum Weißen Hof, einem großen Rehabilitationszenrum, will, reist in der Regel über Klosterneuburg an.