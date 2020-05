bis 1. Juni: Event

Bis zur Wiedereröffnung der Modeausstellung "Show off" im Mak am 1. Juni gibt‘s die Schau plus Begleitprogramm online.

www.show-off.net

Bis 28. 06. 2020: Picknick

Foto: Mirli - Jürgen Hammerschmid

Das Ausflugsgasthaus Mirli im Wienerwald hat im Mai und Juni immer donnerstags bis sonntags geöffnet. Bei Schönwetter kann man einen Picknickkorb bestellen und es sich auf der Wiese gemütlich machen.

www.mirli.at

28.–30. 05. 2020: Event

Der Modedesigner Arthur Arbesser verkauft seine aktuelle Sommerkollektion von 28. bis 30. Mai von 11 bis 18 Uhr in einem Wiener Pop-up (Stoß im Himmel 3, 1010 Wien). www.arthurarbesser.com

(RONDO, 22.5.2020)