Der Kärntner war seit April 2018 Abgeordneter im Bundesrat. Foto: SPÖ Kärnten/KNAUS BERND

Wien – Der Kärntner SPÖ-Bundesratsabgeordnete Gerhard Leitner ist im Alter von 69 Jahren gestorben. "Sein Ableben macht mich tief betroffen", sagte Parteichefin und Klubvorsitzende Pamela Rendi-Wagner am Dienstag in einer Aussendung. Leitner war am Dienstag in den frühen Morgenstunden verstorben. Der Kärntner war seit April 2018 Mandatar in der Länderkammer. Seine politische Laufbahn begann er im Klagenfurter Gemeinderat.

"Mit Gerhard Leitner verliert die Sozialdemokratie einen Mitkämpfer für soziale Gerechtigkeit", schloss sich auch der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried den Trauerbekundungen an. Die Fraktionsvorsitzende im Bundesrat, Korinna Schumann, betonte dessen besonderen Einsatz für die Kärntnerinnen und Kärntner sowie für die Pensionistinnen und Pensionisten.

Der promovierte Bildungswissenschaftler hat in seiner Funktion im Bundesrat auf vielen Ebenen gewirkt. Er engagierte sich im Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen, im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband und beim Pensionistenverband. Im Bundesrat war er Sprecher für Senioren und Mitglied in mehreren Ausschüssen. Leitner war 1951 in Feistritz im Rosental geboren.

Trauer in Kärnten

Auch die Kärntner SPÖ hat sich tief betroffen vom Ableben des sozialdemokratischen Bundesratsabgeordneten gezeigt. "Das ist ein unglaublich schmerzhafter Verlust – für Kärnten, für die SPÖ und auch für mich persönlich", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser.

"Gerhard Leitner war nicht nur ein stets verlässlicher Freund und Weggefährte, er war als Mensch eine herausragende Persönlichkeit, die sich bis weit über Parteigrenzen großer Beliebtheit erfreut hat", so Kaiser. Eine "Inspiration und ein Vorbild für uns, was Einsatz, Leidenschaft und politischen Gestaltungswillen betrifft", würdigte Kärntens SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher.

Bundesratspräsidium und Nationalratspräsident "erschüttert"

Bundesratspräsident Robert Seeber (ÖVP), Vizepräsident Michael Wanner (SPÖ) und Vizepräsidentin Andrea Eder-Gitschthaler (ÖVP) zeigen sich ebenso tief betroffen. Leitner habe sich etwa im EU-Ausschuss, im Finanzausschuss und im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz engagiert eingebracht. "Wir verlieren mit Gerhard Leitner einen geschätzten Kollegen. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten besonders seiner Familie", so Seeber.

"Erschüttert" über den plötzlichen Tod von Bundesrat Leitner zeigte sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP): "Meine Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen", sagte der Nationalratspräsident in einer Aussendung. (APA, 19.5.2020)