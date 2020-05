Mehl, Salz und Backpulver in einer Schüssel vermengen. Die kalte Butter aus dem Gefrierschrank nehmen und mit einer groben Reibe direkt in die Mehlmischung reiben. Währenddessen die geriebene Butter immer wieder mit dem Mehl vermengen. Alternativ kann man die Butter auch in kleine Stücke schneiden und mit den Fingern in das Mehl einarbeiten.