Eigentlich wolle Sarah Cooper in jungen Jahren als Sängerin berühmt werden. Doch man sagte ihr, dass ihre Stimme dafür nicht gut genug sei. Jetzt ist die 42-Jährige mit einem Schlag berühmt geworden – und auch das nicht mit ihrer eigenen Stimme. Die Komikerin, die auf Jamaika geboren wurde und in New York lebt, erlangte internationale Berühmtheit, weil sie Ausschnitte aus den Reden von US-Präsident Donald Trump auf der Plattform TikTok imitiert.

Ihre erste Imitation erschien nur Stunden nach jener Rede, in der Trump den US-Bürgern empfahl, sich Desinfektionsmittel zu injizieren. "Nichts was man schreiben könnte, kann verrückter sein, als was er selbst sagt", so Cooper in einem Interview auf Instagram über den Erfolg. Ihr Video wurde mehr als 17 Millionen Mal auf Twitter angeklickt und von Prominenten wie Ben Stiller und Jerry Seinfeld geteilt.

Das Erfolgsvideo.

Abschluss von Maryland

Dabei war Cooper vor wenigen Jahren noch drauf und dran eine Größe im Tech-Bereich zu werden. Eigentlich wollte sie an der Universität Maryland Theaterwissenschaften belegen, doch ihre Eltern drängten sie zu einem Wirtschaftsstudium – dessen Abschluss sich laut Cooper als ebenso unnütz wie der eines Theaterstudiums erwies. Doch nach dem Diplom in "Digital Design" am Georgia Institut of Technology begann sie bei Yahoo. Dort kündigte sie wieder, um es doch noch mit der Bühne zu versuchen.

Doch die Karriere als Schauspielerin wollte nicht so recht starten und auch Stand-Up-Comedy brachte nicht den gewünschten Erfolg. In einem Interview mit dem RedBulletin erzählte sie, wie sie Freunde mit Getränken in ihre Shows lockte, um den Club für Bühnenzeit zu füllen. Deshalb kehrte Cooper dem Showbiz wieder den Rücken, um bei Google ein Designteam zu leiten.

Sarah Cooper über ihre jamaikanischen Wurzeln.

Zwei Bücher, eine Show

Retrospektiv die beste Entscheidung ihrer Comedy-Karriere. Denn während ihrer Zeit bei Google sammelte sie genug Stoff, um 2014 einen Blogeintrag (Zehn Tricks, um intelligent bei Meetings zu wirken) und 2016 ein Buch (100 Tricks, um intelligent bei Meetings zu wirken) zu schreiben. Es folgte ein zweites Werk mit dem Titel How to Be Successful Without Hurting Men’s Feelings, Stand-Up-Auftritte und ihr Engagement als Co-Host der Comedyshow You’re So Brave.

Mit den Imitationen will Cooper auch nach der Krise weitermachen. Eine Reaktion von Trump hat sie noch nicht erhalten "Er hat mich bereits vor Jahren auf Twitter geblockt"; sagte sie der BBC. (Bianca Blei, 22.5.2020)