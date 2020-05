Wien – Im Fokus der Kampagne für Magenta von Jung von Matt/Donau steht die Kombi aus Highspeed-Internet mit bis zu 1 Gigabit/s und "atemberaubenden" Fernsehen dank der neuen Magenta Entertain Box mit 4K-Unterstützung. Internet und Fernsehen zu Hause sollen dank bester Technologie mehr Freude, Spannung und Abwechslung bringen, so die Botschaft.

magenta_at

"In den letzten Wochen ist uns allen bewusst geworden, wie wichtig ein stabiles, schnelles Internet und gute Unterhaltungsangebote sind, um sich abzulenken und in neue Welten einzutauchen. Genau das inszenieren wir in der neuen Kampagne", beschreibt Fedja Burmeister, Geschäftsführer bei Jung von Matt/Donau, die neue Kampagne. (red, 19.5.2020)