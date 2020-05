19.40 REPORTAGE

Re: Ausmisten nach Plan Béa Bänziger arbeitet nach der Methode der japanischen Magic-Cleaning-Ikone Marie Kondo: nur Dinge, die glücklich machen, dürfen bleiben. Alle übrigen Gegenstände erhalten ein "Dankeschön" und wandern in den Müll oder werden gespendet. Bis 20.15, Arte

20.15 FAMILIENUNGLÜCK

Happy End (F/D/Ö 2017, Michael Haneke) Familie Laurent betreibt eine boomende Baufirma. Bis die Patriarchin und Chefin Anne, sie ist mit dem Anwalt Lawrence Bradshaw verheiratet, ihren Sohn Pierre zum Managing Director macht. Er ist einfach nicht kompetent für diesen Job. Dem aber nicht genug, auch sonst läuft vieles unrund im Hause Laurent. Mit Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Fantine Harduin. Um 22.00 folgt die Doku Cinéma Austria über 112 Jahre österreichische Filmgeschichte. Bis 22.55, Arte

Foto: arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Wildnis unter uns Giraffen, Hirsche und Schwalben haben zumindest gelernt, mit Siedlungen und Autoverkehr in ihrer Nachbarschaft umzugehen – oder sie stoisch zu ignorieren. Bis 21.10, Servus TV

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Hochzeitswahn Mariella Gittler besucht die Welt der Hochzeitsplaner und trifft Paare, die viel Zeit und Geld für den perfekten Tag investieren. Die Heirat als großes Event – ein Wirtschaftszweig, der zurzeit nicht blühen kann. Träumen wird man ja wohl noch dürfen. Um 21.05 folgt wie immer der Talk 1. Bis 21.45, ORF 1

22.25 AM ABZUG

Zwölf Uhr mittags (High Noon, USA 1952, Fred Zinnemann) Am Tag seiner Hochzeit wird US-Marshall Kane (Gary Cooper) zu einer Gewissensentscheidung gezwungen: Ein Gangster dürstet nach Rache. Kanes Braut, eine Quäkerin (Grace Kelly), verabscheut Gewalt. Fred Zinnemanns psychologischer Western bereicherte das Genre um neue dramaturgische Finessen und verschärfte die moralischen Aspekte der Fabel. Die Botschaft des Films, dass der Tapfere im Dienst einer guten Sache nicht verloren sei, kann auch als Warnung vor dem Verfall demokratischer Tugenden verstanden werden. Bis 23.45, ORF 3

Movieclips Trailer Vault

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Griechenland – Corona und das Flüchtlingslager 20.000 Menschen leben im Lager auf Lesbos auf engstem Raum, Abstand halten ist nicht möglich. Auch regelmäßiges Händewaschen ist nicht möglich, da es kaum fließendes Wasser gibt. 23.05 Griechenland hat nach der Krise den Athen-Blues. Bis 23.50, ORF 2

22.45 TALK

Menschen bei Maischberger: Wie kann der Staat helfen, damit die Wirtschaft wieder aus der Krise kommt? Bei Sandra Maischberger diskutieren dazu Markus Söder (CSU), Claus Ruhe Madsen (Oberbürgermeister Rostock), der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen, die Autorin Lamya Kaddor, der Journalist Werner Bartens. Bis 0.00, ARD

23.10 PRINZESSIN

Dämmerung über Burma (D/Ö 2015, Sabine Derflinger) In großen Bildern erzählt Sa bine Derflinger die Lebensgeschichte der Österreicherin Inge Sargent (Maria Ehrich), die in den 1950er-Jahren in Burma lebte und 1962 ihren Mann Sao (Daawerit Chullasapya) durch einen blutigen Militärputsch verlor. Die Verfilmung des autobiografischen Romans zeigt, wie das Land zu einer Diktatur wurde. Bis 0.50, 3sat